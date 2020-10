Nederland mag verstandelijk beperkte IS-vrouw in Syrië laten

De Nederlandse staat hoeft een verstandelijk beperkte Nederlands-Marokkaanse Syriëgangster nog niet te repatriëren uit het kamp Al-Hol. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag besloten in een kort geding dat door de vrouw was aangespannen, meldt persbureau ANP. De rechter vindt dat Noord-Syrië nog te onveilig is voor Nederlandse ambtenaren. Zodra de situatie in Syrië verbetert, moet Nederland zich wel gaan inspannen om de vrouw terug te halen.

De vrouw, Chadia B., is gewond en geestelijk in de war. De rechter noemde haar omstandigheden „zeer zwaarwegend en uiterst schrijnend” maar de staatsbelangen wegen nog zwaarder. Als B. nu zou worden teruggehaald, dan zou Nederland „daartoe overleg moeten plegen met niet erkende groeperingen en entiteiten in Noord-Syrië”, stelt de rechter. „Dat kan niet van de staat worden gevergd omdat daarmee schade kan ontstaan aan de internationale betrekkingen.”

De rechter erkende dat de vrouw mogelijk als gevolg van haar geestelijke gesteldheid ertoe heeft gekozen zich aan te sluiten bij IS. „Daarnaast wordt aangenomen dat zij vanwege haar slechte psychische en lichamelijke situatie waarschijnlijk nog erger te lijden heeft onder de erbarmelijke omstandigheden in het kamp dan vele anderen”, zei de rechter.

B. maakte ook deel uit van een groep met 56 kinderen en 23 vrouwen in Al-Hol en Al-Roj die eerder in een rechtszaak repatriëring eisten van de Nederlandse staat. Hoewel zij in eerste aanleg gelijk kregen, oordeelde de Hoge Raad in juni dat Nederland niet verplicht is de groep terug te halen. B. spande later een eigen kort geding aan, omdat ze van mening was dat er in die procedure geen rekening was gehouden met haar psychotische toestand ten tijde van haar vertrek naar Syrië.

Chadia B. reisde niet één, maar twee keer af naar Syrië

