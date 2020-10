NAM schrapt 600 banen door daling gasprijs

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat het komende half jaar zo’n zeshonderd banen schrappen vanwege de lage gasprijs. Dat meldt directeur Johan Atema in een donderdag gepubliceerd interview met Het Dagblad van het Noorden . Van de 1.300 vaste werknemers vertrekken er tussen de twee- en driehonderd door middel van een vrijwillige vertrekregeling. Driehonderd ingehuurde krachten verliezen hun werkplek bij de NAM.

Door de lage gasprijs moeten de kosten verlaagd worden volgens Atema. „We leveren bijna net zoveel gas als vorig jaar, maar de inkomsten die we eraan overhouden zijn gehalveerd.” Het bedrijf verwacht dit jaar een verlies te draaien, waar het vorig jaar nog 177 miljoen euro winst maakte.

In 2022 moet de gaswinning in Groningen helemaal stopgezet worden. Dat zal volgens Atema waarschijnlijk volgend jaar ook tot banenverlies leiden. In 2018 besloot het kabinet de gasproductie te stoppen vanwege de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning, waarbij veel huizen beschadigd zijn geraakt.

De gasprijs daalde in mei tot 4 cent per kubieke meter, waar dit vorig jaar nog 17 cent was. Door de milde winter van 2019 en de verminderde vraag naar gas vanwege de coronacrisis werd de laagste de gasprijs in twintig jaar bereikt. Inmiddels is de prijs iets opgeklommen naar 8 cent per kubieke meter, nog steeds ver onder de gemiddelde prijs van de laatste jaren.

