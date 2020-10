Laagste aanbod koopwoningen in twintig jaar

Coronamaatregelen of niet, de woningmarkt lijkt zich er weinig van aan te trekken. Het aanbod te koop staande woningen – ruim 27.000 in het derde kwartaal – staat op het laagste punt in twintig jaar. Bij een onverminderd grote vraag is de gemiddelde huizenprijs naar een nieuwe recordhoogte gestegen: 354.000 euro.

Volgens makelaarsvereniging NVM, die deze donderdag haar nieuwste kwartaalcijfers presenteerde, heeft zo’n krapte op de huizenmarkt zich deze eeuw niet eerder voorgedaan. „De consument heeft nauwelijks meer iets te kiezen”, zegt voorzitter Onno Hoes. Een huizenzoeker kan gemiddeld uit twee woningen kiezen. Op een gebalanceerde woningmarkt zouden dat er vijf tot tien moeten zijn. Hoes: „Van een coronadip is absoluut geen sprake.”

De aanhoudende jacht op koopwoningen is goed nieuws voor makelaars: zij verkochten de afgelopen drie maanden ruim 41.000 huizen (14 procent meer dan een jaar eerder), waarmee dit het beste derde kwartaal ooit was voor de NVM-leden. Makelaars weten ruim 80 procent van alle woningen die te koop worden gezet, binnen 90 dagen te verkopen.

Meer nieuwbouwwoningen

Uit de nieuwe kwartaalcijfers blijkt de trend gekeerd dat meer woningen te koop worden gezet, zoals in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aanbod daalde op jaarbasis met 27 procent. Met name vrijstaande woningen waren populair.

Het is verder zoeken naar lichtpuntjes voor huizenzoekers in de cijfers. In grote stedelijke regio’s als Amsterdam steeg de gemiddelde huizenprijs minder hard dan landelijk (8 om 14 procent op jaarbasis). Ook is het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen iets toegenomen (1 procent op jaarbasis) en zijn afgelopen kwartaal flink meer nieuwbouwwoningen in de verkoop gezet (22 procent op jaarbasis). Dat is echter niet voldoende geweest om aan de vraag naar dit type woningen te voldoen. Er zijn flink meer net opgeleverde huizen verkocht – 9.400, 45 procent meer dan vorig jaar. De gemiddelde prijs is met 9 procent gestegen naar 410.000 euro.

NVM-voorzitter Hoes roept, niet voor het eerst, het kabinet op met een noodplan te komen. „We begrijpen dat corona en de gevolgen hiervan de hoogste prioriteit hebben binnen het kabinet, maar de woningmarkt zou direct daarna moeten komen.”

Tweede golf

Door de almaar stijgende huizenprijzen rijst de vraag of, en zoja wanneer de woningmarkt tot een kookpunt komt. Toen de coronacrisis uitbrak, voorspelden verschillende banken en toezichthouder DNB dat de huizenprijzen mogelijk dit jaar en in ieder geval volgend jaar zouden dalen. Veel voorspellingen zijn alweer aangepast. De meeste instanties zeggen nu te rekenen op prijsstabilisatie.

De tweede golf coronabesmettingen kan daarbij een rol spelen. Als de werkeloosheid stijgt en meer mensen in financiële problemen komen, kan dat tot minder vraag naar huizen leiden. De cijfers wijzen daar nog niet op.