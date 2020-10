‘Koning Ab’ Krook had boven alles hart voor zijn schaatsers

Woedend smijt Ab Krook zijn rondebord tegen de boarding van de Oval Lingotto in Turijn. Jaren gewerkt aan het nieuwe onderdeel ploegachtervolging, stapt zijn jonge kopman Sven Kramer op een blokje. Val, weg goud, smet op de Winterspelen van 2006. Niet zozeer voor de coach zelf, hij heeft in de 25 jaar hiervoor zijn sporen wel verdiend. Zijn woede en teleurstelling zijn vooral groot omdat hij ten diepste het drama voelt dat zijn schaatsers voelen. „Ze zijn voor mij absoluut heilig, de jongens”, zei hij in 1992 al in het blad Sport International (SI).

‘Koning Ab’ Krook, die dinsdag op 76-jarige leeftijd na een herseninfarct overleed, was decennialang boegbeeld bij Nederlands schaatssucces. Met collega-coaches Leen Pfrommer en Henk Gemser bracht hij de sport naar een hoger niveau. Olympisch goud was er met Annie Borckink (1980) en Bart Veldkamp (1992), naast vele Europese en wereldtitels. Van coach werd hij technisch directeur en topsportcoördinator bij schaatsbond KNSB. Maar zijn hart bleef bij de schaatsers, niet bij het bestuur. „De bond is net een klapcaravan”, zei hij in 2006 in SI over zijn toenmalige werkgever. „Net als je denkt dat-ie staat, dondert het weer in elkaar.”

Voor Krook kende de schaatswereld geen geheimen. Als jochie is hij niet van het ijs op de Loosdrechtse Plassen te slaan, in een wollen skibroek van zijn tante. Pas naar binnen als hij zijn vader in het donker ‘Albert!’ hoort roepen. In het tijdperk Ard & Keessie geldt hij als talentvol sprinter. Tot hij zijn been breekt en door Egbert van ’t Oever wordt gevraagd als coach. „Dat overkomt je, ik wilde altijd buschauffeur worden.”

Ab Krook (links), met Sven Kramer, na de mislukte ploegachtervolging op de Spelen van 2006 in Turijn. Foto Leo Vogelzang

Sporthochschule in Keulen

Uit het niets is er in Lake Placid goud en zilver op de 1.500 meter met Borckink en Ria Visser. West-Duitsland haalt Krook binnen als topcoach. Zelf leert hij veel aan de Sporthochschule in Keulen, ook over medische zaken. „Ik keerde de prullenbakken van de Russen en de DDR om en haalde de bijsluiters er zo uit.” Over doping hield hij zich niet op de vlakte. Als liefhebber volgde Krook met de camper jarenlang de Tour de France. „Je kunt je afvragen wat gezonder is voor de atleet: bepaalde dingen nemen of niet.” En het schaatsen? „Ik zal nooit roepen dat schaatsen schoon is.”

Toch reageert Krook furieus als de Haarlemse huisarts Michel Karsten in 1992 zijn ‘eigen’ schaatsers beschuldigt. „Het greep ons enorm aan.” In die kernploeg – met Veldkamp, Ben van der Burg, Thomas Bos, Rintje Ritsma en Falko Zandstra – beleeft hij als coach zijn finest hour. Niet eens alleen om alle succes. De intense beleving van schaatsers en coach, die past precies. Tijdens een kop koffie bij hem thuis op zomaar een winterdag spontaan de schaatsen uit de auto pakken. „Vijf minuten later reed de hele olympische ploeg op de Loosdrechtse Plassen, over golvend ijs.”

Buitenlandse schaatsers konden zich soms ergeren als de dominante Krook op het middenterrein scheidsrechters trachtte te beïnvloeden in Nederlands voordeel. Hij zou in 2006 betrokken zijn geweest bij een poging voor 50.000 euro voor Gretha Smit een olympische startplaats te kopen van een Poolse schaatsster. Krook heeft altijd ontkend.

„Je moet oppassen dat je niet blind wordt voor je eigen kinderen”, doorzag hij in 1992 zijn valkuil. Maar geen schaatser is er minder van geworden.