Kamala Harris blijft thuis wegens besmettingen medewerkers

Kamala Harris, de Democratische kandidaat voor het vicepresidentschap, heeft te midden van de verkiezingscampagne al haar reisplannen tot zondag geannuleerd. De running mate van presidentskandidaat Joe Biden neemt die stap omdat twee medewerkers van haar team positief hebben getest op het coronavirus, melden Amerikaanse media waaronder CNN.

Harris zelf is afgelopen week tweemaal getest op het coronavirus met een PCR-test, waaronder gisteren. In beide gevallen testte de senator uit Californië negatief op Covid-19. Ze voert uit voorzorg tot in ieder geval zondag online campagne vanuit huis.

Een van de communicatiemanagers van Harris en een medewerker van haar vliegtuigbemanning werden positief getest. „Geen van deze mensen heeft contact gehad met vice-president Biden, senator Harris of andere stafleden sinds ze positief testten of in de 48 uur voorafgaand aan hun positieve testresultaten”, zegt Bidens campagnemanager O’Malley Dillon tegen CNN.

