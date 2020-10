Jelle de Jonge: ‘Lieve Mama is geen gewone whodunnit’

De opnames van de serie waren ver voor de coronacrisis afgerond. Maar toch zal De Jonge Lieve Mama altijd blijven associëren met de coronacrisis. Vooral de nabewerking werd flink gefrustreerd door de intelligente lockdown van het afgelopen halfjaar. ,,Alles moest op de schop”, verzucht de 45-jarige regisseur. ,,Het is veel lastiger om achter je eigen laptop op afstand te overleggen met je editor. De geluidsmixage konden we deze zomer gelukkig afmaken in de studio.” De feestelijke première van Lieve mama op het Nederlands Filmfestival werd echter afgelast, vanwege het snel stijgende aantal besmettingen.

De zesdelige thrillerserie, vanaf donderdag te zien op Videoland, lijkt een rare keuze voor Jelle de Jonge. Op zijn cv staan vooral uiterst succesvolle komedies als De Luizenmoeder en bioscoophits Bon Bini Holland en Weg van jou. ,,Dit is een genre dat we op de Nederlandse televisie nauwelijks maken”, legt hij uit. ,,We voelen ons meer op ons gemak bij politieseries. Ik wilde proberen met de conventies te spelen: hoe kan ik proberen de thrillerclichés zo te benaderen dat we toch iets maakten dat origineel en vooral effectief was?”

Geen whodunnit

Lieve Mama - gebaseerd op het gelijknamige boek van Esther Verhoef - draait om verpleegkundige Helen (Rifka Lodeizen), die tijdens een overval op haar huis een wanhoopsdaad begaat, en kruimelcrimineel Ralf (Shahine El-Hamus, genomineerd voor een Gouden Kalf) van wie het leven door die actie volledig op de kop wordt gezet. ,,Het is geen traditionele whodunnit: de kijker weet na de eerste aflevering al hoe de vork in de steel zit”, vertelt de regisseur. ,,Maar we proberen desondanks het publiek op het verkeerde been te zetten, onder meer met flashbacks. Zeker bingewatchers zijn door alle onconventionele series de afgelopen jaren wel iets gewend; je kan in principe alles uit je trucendoos trekken.”

Serie Lieve Mama Regie: Jelle de Jonge Met: Rifka Lodeizen, Shahine El-Hamus, Guy Clemens. Aiko Beemsterboer, Vincent van der Valk. Videoland, zes afleveringen van circa 30 minuten. Vanaf 15 oktober te zien.

Er zijn invloeden terug te zien van diverse Amerikaanse series die recent op de favorietenlijst van de maker belandden. “Ik hou van de mysterieuze toon en duistere cameravoering van Ozark, of de manier waarop het verhaal de personages op de huid zit van Big Little Lies.”

De Jakhalzen

De grillige carrière van De Jonge is zelf ook een beetje een thriller. De veertiger genoot geen enkele officiële opleiding tot regisseur. Als student marketing belandde hij bij toeval in de redactie van DWDD en werd verantwoordelijk voor de filmpjes van De Jakhalzen. Op die manier kwam de regisseur in contact met Jandino Asporaat, voor wie hij YouTube-filmpjes over FC Kip ging maken. ,,Ik heb het vak helemaal in de praktijk geleerd”,vat hij samen. ,,Ik voel mij mede daardoor op de set nog elke dag een kind in een snoepwinkel.”

Acteurs prijzen de regisseur om zijn sociale inborst; tijdens het draaien heeft hij aandacht voor elke acteur en elk crewlid. De Jonge grinnikt om die observatie. ,,Ik geloof niet in het conflictmodel. Ik wil dat iedereen op de set zich veilig voelt; alleen in zo’n veilige omgeving kunnen mensen het beste uit zichzelf halen.” De Jonge werd om deze aanpak vreemd aangekeken tijdens een regieworkshop die hij een paar jaar terug in New York deed. ,,Daar werd vooral geroepen dat je als regisseur afstand moest houden tot iedereen die onder je staat. Ze stonden versteld van mijn verhalen dat je in Nederland na een draaidag als regisseur gewoon vrolijk een biertje gaat drinken met de cast.”

High class versus urban

Lieve Mama lijkt behalve een spannende thriller een tijdsdocument dat het Nederland van 2020 in beelden vat: de rijken die tegenover de kansarmen staan, de angst voor alles dat anders of vreemd is. De Jonge lacht. ,,Het was niet onze intentie. Maar het is wel zo dat contrasten in films of series kansen bieden: de strijd tussen high class en urban, het conflict tussen generaties als moeder en dochter. Dat soort verschillen bieden plottechnisch altijd spannende mogelijkheden.”

De gemiddelde draaitijd per aflevering was zes dagen. ,,Een moordend tempo, maar het is niet anders in de Nederlandse filmwereld”, relativeert de regisseur. Hij merkte wel dat het meer tijd kostte om een thriller te regisseren dan een komedie, zoals De Luizenmoeder. ,,Komedie kan heel erg zitten in een situatie of een dialoog: draai een scene in één groot shot en het kan al werken. Thriller gaat veel meer om de vorm. Je moet veel meer verschillende shots hebben van een bepaalde scene om later, aan de montagetafel, het maximale effect uit een scene te kunnen halen.”

Aan de filmversie van De Luizenmoeder werkt De Jonge niet mee, die gaat hoofdrolspeelster Ilse Warringa regisseren. Maar de relatief jonge maker heeft genoeg andere ijzers in het vuur, zoals een familiefilm en een serie over bejaarden die op zoek gaan naar geluk. ,,Komedie zal altijd mijn grote liefde blijven. Maar ik denk wel dat ik vaker uitstapjes als deze ga maken.”