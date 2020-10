Hardnekkige roker krijgt verslavingszorg vergoed

Mensen met een ernstige tabaksverslaving die in het noordoosten van het land wonen, kunnen voortaan via hun zorgverzekering terecht bij de specialistische verslavingszorg. Dit traject wordt nu voor het eerst vergoed in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe door zorgverzekeraar Menzis, die hiervoor donderdag een overeenkomst heeft afgesloten met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Hardnekkige rokers kunnen nu maximaal een cursus of medicatie vergoed krijgen in Nederland. Maar voor een deel van hen is dat onvoldoende volgens de VNN, die hierbij wijst op rokers met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen of mensen die door jarenlang roken lijden aan de chronische longziekte COPD. Die risicogroepen kunnen in deze regio een behandeltraject krijgen bij een verslavingsarts van een GGZ-instelling of kliniek. VNN noemt dat „een erkenning dat roken geen slechte gewoonte is maar een verslaving.” Sinds begin dit jaar liep in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen al een proef voor longpatiënten die roken.

Lees ook: Aantal rokers daalt, maar minder onder jongvolwassenen

Zorgverzekeraar Menzis wijst op het falen van de huidige behandelingen voor verstokte rokers. „Traditioneel is dat een nicotinepleister of cursus. Maar dat werkt voor een veel mensen niet. Wij denken dat leefstijlgeneeskunde veel groter moet worden en gaan daarom deze behandeling vergoeden. We starten in deze regio, maar de ambitie is om verslavingszorg voor rokers landelijk aan te bieden. We hopen dat andere zorgverzekeraars dat ook gaan doen.” Menzis schat dat in Nederland enkele tienduizenden mensen telt met een zware tabaksverslaving.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft toestemming verleend voor een experimenteerperiode van drie jaar. Dat was nodig omdat in Nederland niet zomaar alle zorg vergoed mag worden. In 2023 wordt beoordeeld hoe de structurele bekostiging eruit zou moeten zien. In de tussentijd kunnen ook andere zorgverzekeraars deze zorg inkopen. Ook komt er een wetenschappelijk onderzoek naar de exacte doelgroep voor het behandeltraject en welke behandeling de beste resultaten oplevert.