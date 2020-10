Fransen ervaren ‘infantilisering’ door coronabeleid

President Macron heeft woensdag in een tv-interview aangekondigd dat in Parijs en zeven andere grote steden een avondklok van kracht wordt. Maar dat was maar één gebeurtenis in een tumultueuze week waarin uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht in Frankrijk over elkaar heen buitelden in de corona-aanpak.

Enkele uren voor Macrons interview stemde de senaat in met een amendement dat de macht van de premier inperkt om horeca-instellingen te sluiten. Dat kan er in principe toe leiden dat alle cafés, restaurants en discotheken in Frankrijk opnieuw opengaan, terwijl zij in veel steden juist zijn gesloten wegens corona.

Zover gaat het niet komen. Na een felle tussenkomst van minister van Gezondheid Olivier Véran riep de senaatsvoorzitter op tot een tweede stemming. Mocht het amendement opnieuw goedgekeurd worden, dan zal het wellicht sneuvelen in de Assemblée. Het incident verraadt de toenemende onvrede over de maatregelen. Volgens een opiniepeiling heeft liefst 65 procent van de Fransen geen vertrouwen in de pandemie-aanpak.

Op donderdag liet ook de rechterlijke macht van zich horen. Justitie deed invallen bij huidige en gewezen ministers voor een strafrechtelijk onderzoek naar de corona-aanpak. Dit als gevolg van het honderdtal klachten van burgers, artsen en verenigingen dat sinds het begin van de pandemie is ingediend bij het gerecht. Negen ervan zijn ontvankelijk verklaard.

Hoewel Frankrijk een hoog dodental heeft, bevindt het zich qua oversterfte in de Europese middenmoot

Doel is om na te gaan of politici schuldig verzuim kan worden verweten. Hebben zij informatie verzwegen, of nagelaten om maatregelen te nemen die mensenlevens hadden kunnen redden? De kans is klein dat het tot vervolging komt.

Deze week kwam ook het rapport uit van de onafhankelijke commissie die de aanpak heeft vergeleken met die van andere landen. Hoewel Frankrijk een hoog dodental heeft, bevindt het zich qua oversterfte in de Europese middenmoot. Het rapport stelt dat de medische respons best goed was, maar dat de inspanningen die in de lente zijn gedaan niet per se voor herhaling vatbaar zijn. In het voorjaar waren vooral de Parijse regio en het noordoosten brandhaarden; door patiënten met medische TGV’s over te plaatsen naar minder getroffen gebieden werd een overbelasting van de zorg nipt vermeden. Nu is het virus overal, en dreigt dat scenario alsnog.

Frankrijk anticipeerde onvoldoende

Het rapport stelt dat Frankrijk onvoldoende heeft geanticipeerd op de pandemie, dat het te weinig heeft ingezet op preventie, en dat er een groot probleem is met de communicatie: „Het officiële discours was bijwijlen zo tegenstrijdig dat de bevolking het zag als leugenachtig.” Daardoor voelen Fransen zich niet betrokken bij een collectieve strategie. Zij hebben maatregelen als ongerechtvaardigd ervaren en hielden een gevoel van „infantilisering en wantrouwen” over.

Nog een toevalligheid: precies op het moment dat de regering woensdag een nieuwe sanitaire noodtoestand afkondigde, die haar meer slagkracht geeft om maatregelen te nemen, begon voor de Raad van State een reeks hoorzittingen over het toenemend gebruik van de noodtoestand door presidenten. Zoals die keer dat president Hollande ervoor koos na de aanslagen van november 2015 en dat twintig maanden liet duren.

Tenslotte rommelt het in de regio’s. In Marseille is men nog altijd ziedend over de de sluiting van de horeaca zonder overleg met de lokale overheden. Het stadsbestuur wil nu een eigen wetenschappelijke raad oprichten om onafhankelijk te zijn van het „Parijse dictaat”. Het initiatief heeft al navolging gekregen: ook de stad Parijs denkt na over een eigen raad.