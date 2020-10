Eigen aanpak voor Welsh, Schotten en Noord-Ieren

De Welshe premier Mark Drakeford waarschuwde op de radio deze week Engelse toeristen: „Als zij aankomen in het verre westen van Wales, vrees ik dat zij een lokale bevolking aantreffen die bang en zenuwachtig is, en die op de uitkijk staat om te kijken wie zich in hun gebied bevindt die daar niet hoort.”

De Labour-politicus zegt dat het niet zijn schuld is dat de Welsh mogelijk naar hooivorken grijpen. Dat ligt volgens hem aan Boris Johnson die maar weigert zijn Engelse coronabeleid te coördineren met Noord-Ierland, Schotland en dus ook Wales. „Ik krijg maar geen antwoord van hem op mijn vragen”, zei Drakeford.

Drakeford heeft verkondigd dat het verboden is naar Wales te reizen vanuit Britse steden en graafschappen waar een verhoogd coronadreigingsniveau van kracht is. En zo verrijst er 1.200 jaar nadat de Angelsaksische koning Offa een dijk liet aanleggen tussen zijn koninkrijk Mercia en het rivaliserende Powys weer een grens tussen Engeland en Wales.

De grens die Drakeford voor ogen heeft is vooral symboolpolitiek; de Welshe politiediensten hebben niet de capaciteit om overgangen te patrouilleren. En reizigers kunnen makkelijk beweren dat ze uit delen van Engeland komen waar nog geen verhoogde waakzaamheid van kracht is.

Drakeford weet echter dat met nationalisme flirten werkt in coronatijd. In Schotland beleeft premier Nicola Sturgeon een productieve epidemie. Al maanden laten peilingen voor het eerst structurele steun voor Schotse onafhankelijkheid zien, iets wat de Brexit niet wist te veroorzaken. In een peiling deze week bleek 58 procent voor afscheiding te zijn.

Zelfs Noord-Ierland wijkt af

Nationalisme en afscheiding liggen nog gevoeliger in Noord-Ierland. De Britse provincie op het Ierse eiland wordt bestuurd door een coalitieregering van Sinn Féin (voorstander van hereniging met Ierland) en de DUP (voorstander van Noord-Ierland als onlosmakelijk onderdeel van het VK). Hoe beladen ook, de Noord-Ierse regering kiest voor een beleid dat meer lijkt op de strategie van Dublin dan Londen. Premier Arlene Foster (DUP) kondigde een gedeeltelijke lockdown aan vanaf vrijdag. De scholen gaan twee weken dicht en het openbare leven wordt zeker een maand zo goed als platgelegd.

Samenwerken met Johnson wordt gezien als heilloos. Begin deze week voerde Johnson een nieuw stelsel van dreigingsniveaus in en ruziede hij erover met de burgemeesters van Londen, Liverpool en Manchester.

Chris Whitty, Johnsons hoogste medische adviseur, erkende dat de maatregelen onvoldoende zijn. In plaats van af te wachten of het systeem werkt, lijkt de regering richting een nieuwe lockdown in Engeland te bewegen — de volgende draai van Johnson.

De gemene deler in Wales, Noord-Ierland en Schotland is dat de politiek leiders daar niet op willen wachten. Zij verkiezen een andere aanpak: eigen burgers eerst redden en Johnson laten stuntelen, met de vierendeling van het koninkrijk tot gevolg.

