Eerste menselijke besmetting westnijlvirus in Nederland

Voor het eerst is in Nederland iemand met het het westnijlvirus besmet geraakt. Dat meldt het RIVM donderdag. Er waren al eerder besmette personen gevonden, maar die infecties waren in het buitenland opgelopen.

De besmetting werd vorige week vastgesteld bij een man die het virus mogelijk door een muggenbeet in de regio Utrecht heeft opgelopen. In augustus werd voor het eerst een Nederlandse besmetting aangetroffen. Toen bleek een grasmus in de regio Utrecht het virus te hebben.

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels en wordt overgedragen door muggen die besmette vogels geprikt hebben. Mensen kunnen ziek worden van het virus, maar het niet verspreiden. Zo’n 20 procent van de gevallen heeft last van milde klachten zoals koorts en ongeveer 1 procent kan een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking. Ook paarden kunnen ziek worden.

Het virus kwam al voor in het zuidoosten van Europa en het Middellandse Zeegebied en breidde zich de afgelopen jaren uit naar Midden-Europa, waaronder Duitsland. Verdere verspreiding naar West-Europa lag volgens het RIVM in de lijn der verwachting.