De spetterende snotquiz

Tot voor kort werkte je gewoon door bij een verkoudheid, maar sinds corona heeft snot zijn onschuld verloren. Wie bij vrienden, in de supermarkt of op het werk een paar keer achter elkaar niest, kan boze blikken verwachten. Maar wat weten we eigenlijk over snot, niezen en verkoudheid? Test in deze quiz met vijftien vragen jouw kennis.