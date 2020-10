De series van week 42: Fargo 4, Social Distance en Grand Army

Fargo seizoen 4

Na lang wachten zijn er eindelijk nieuwe afleveringen van Fargo te zien. De misdaadserie van Noah Hawley is gebaseerd op de filmklassieker van de gebroeders Coen, maar staat sinds het begin op eigen benen. Ook dit vierde seizoen heeft een nieuwe setting en een nieuwe cast. Een oorlog tussen twee misdaadorganisaties in Kansas City van de jaren 50 vormt de rode draad. Chris Rock en Jason Schwartzman spelen de leiders van bendes. Glansrol voor Jessie Buckley als zuster die allesbehalve voorzichtig is met het toedienen van medicatie. Videoland, 11 afleveringen (wekelijks).

Social Distance

We gaan weer in een gedeeltelijke lockdown en kunnen kijken naar een serie vol met lockdownverhalen. Social Distance is gemaakt door het team achter Orange is the New Black en gaat over de quarantainetijd van mensen in de eerste periode van de coronacrisis. Netflix, 8 afleveringen.

Grand Army

Problemen van jongeren op de grootste middelbare school van Brooklyn, New York. Thema’s als seksualiteit, geweld, racisme en armoede komen aan bod. Netflix, 10 afleveringen.