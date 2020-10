De rijkdom in Nederland groeit, maar alleen voor wie een huis bezit

Het blijft ongelijk verdeeld in Nederland. Eén procent van de huishoudens bezat eind 2018 bijna 24 procent van het totale vermogen van huizen, bedrijven, beleggingen en spaargeld, minus schulden. Zij bezaten 365 miljard euro. Het totale vermogen van alle huishoudens samen is 1.540 miljard euro.

Deze cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen week publiceerde, gaan over 2018. De cijfers zijn ontleend aan individuele belastingaangiftes. Die herkomst verklaart volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS ten dele de hoge mate van vermogensongelijkheid in Nederland ten opzichte van veel andere landen. Daar zijn de cijfers gebaseerd op enquêtes en dan onderschatten mensen, vooral degenen met grote vermogens, hun rijkdom nog wel eens. Bewust of onbewust.

Wat valt op aan de nieuwe cijfers? Om te beginnen worden Nederlandse huishoudens steeds rijker. Een doorsnee huishouden bezat eind 2018 bijna 50.000 euro, 12.000 euro meer dan een jaar eerder.

De rijkste 1 procent wordt ook steeds rijker. Maar tegelijkertijd neemt de ongelijkheid wel langzaam af. In 2013, op het dieptepunt van de huizenmarkt tijdens de vorige crisis, bezat de 1 procent rijkste huishoudens 27,6 procent van het totale vermogen. In 2018 ‘nog maar’ 23,7 procent.

Dat komt door de stijging van de huizenprijs. Bijna 60 procent van de huishoudens bezit een eigen woning. Dat is voor de meeste mensen hun belangrijkste vermogen, naast pensioenregelingen. Maar pensioen telt het CBS niet mee.

Als de huizenprijzen stijgen, zoals vanaf juni 2013 onafgebroken is gebeurd, stijgen de vermogens van meer dan vier miljoen huishoudens met een eigen huis mee. Samen vormen deze huishoudens een gestaag groeiend vermogensblok. De huizen van de allerrijksten worden ook duurder, maar voor hen is een huis maar een klein deel van hun vermogen.

Zij profiteren dus, als je naar hun totale vermogen kijkt, veel minder van de prijsstijging. De bulk van hun vermogen zit in hun eigen onderneming. De grote middenklasse van huizenbezitters, die niet superrijk zijn, maar ook niet arm, maakt de vermogensverdeling wat gelijker. „De stijgende huizenprijzen hebben een nivellerend effect”, bevestigt Van Mulligen. De huizenprijzen stijgen nog steeds. Althans, sinds eind 2018, het meetpunt van de CBS-vermogenscijfers, zijn de prijzen nog eens met 13 procent gestegen. Tel daar de nieuwbouw bij op en de waarde van koophuizen gaat richting de 1.700 miljard euro.

Het nivellerende effect zie je ook terug in de langzame daling van een internationaal veel gebruikte maatstaf voor ongelijkheid, de zogeheten Gini-coëfficiënt. Die maatstaf zit tussen de 0 en 1. Een coëfficiënt van 0 betekent totale vermogensgelijkheid, een uitkomst van 1 wil zeggen: één persoon bezit alles. In Nederland daalde de Gini van ruim 0,8 (2014) naar 0,76 (2018).

Daarmee houdt het goede nieuws wel op. Wat is de keerzijde? Om te beginnen blijft Nederland internationaal gezien een land met een ongelijke vermogensverdeling.

Een tweede kanttekening betreft de oververhitting van de huizenmarkt, zoals de doorgaans voorzichtig formulerende Nederlandsche Bank dat onomwonden noemt. Toezichthouders op de financiële wereld maken zich steeds meer zorgen over speculatieve bellenblazerij. De centrale bank constateerde afgelopen week in zijn halfjaarlijkse overzicht van de financiële stabiliteit dat steeds meer huizenkopers en -bezitters het maximale bedrag lenen ten opzichte van hun inkomen. Als dat straks tijdens de crisis daalt of wegvalt, is er weinig tot geen financiële ruimte om tegenvallers op te vangen.

Ultralage rente

Een belangrijke factor voor de oververhitting, naast de schaarste van koophuizen in de Randstad, is de ultralage rente van de Europese Centrale Bank die de economische groei en de inflatie moet bevorderen.

De derde kanttekening betreft de mensen die géén eigen huis hebben. De CBS-cijfers duiden op groeiende vermogens, maar die bestaan naast groeiende schuldenproblemen. Het SchuldenLab, een denktank onder leiding van oud-ABN Amro topman Gerrit Zalm die schulden(zorgen) wil terugdringen, vreest voor een schuldenexplosie in de coronacrisis. Nu kampen een miljoen Nederlanders met problematische schulden. Daar kunnen door de krimp van de economie honderdduizenden bijkomen, zoals zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De vierde kanttekening betreft de ongelijkheid tussen generaties. Die kent op zich een onverbiddelijke logica. Oudere mensen hebben hun leven lang een inkomen genoten en hebben kunnen sparen en de schuld op een koophuis kunnen aflossen. Jongeren hebben juist steeds vaker een studieschuld.

Onder de 25 jaar is het doorsnee vermogen nul, blijkt uit de cijfers over 2018. In de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar is het doorsnee vermogen 16.700 euro. Boven de 65 is dat 142.600 euro.