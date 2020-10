Duizenden betogers

In de Thaise hoofdstad Bangkok hebben donderdag opnieuw duizenden, vooral jongere mensen gedemonstreerd voor meer democratie. Een deel van de betogers heeft kamp opgeslagen bij het kantoor van premier en voormalig juntaleider Prayuth Chan-ocha. Ze eisen zijn vertrek. Elders in de stad blokkeerden betogers kort een konvooi van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn. Betogers staken daarbij drie vingers in de lucht, een symbool van de protestbeweging. De afgelopen maanden waren er in Bangkok vaker protesten. (Reuters)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 15 oktober 2020