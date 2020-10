Agenten die op Twitter collega belasterden niet vervolgd

Politieagent Fergus K. uit Zoetermeer heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan smaadschrift door een klokkenluider, die racisme binnen de politie meldde, via zijn Twitteraccount, valselijk te beschuldigen van „indianenverhalen”. De agent wordt niet vervolgd omdat hij spijt zou hebben van zijn handelen.

Volgens de Haagse officier van justitie Sanne van der Harg heeft hoofdagent K. „welbewust grievende bewoordingen” gebruikt door een vrouwelijke collega er via zijn Twitteraccount onder schuilnaam van te beschuldigen dat zij op het werk zou hebben „verzonnen dat ze kanker had”. Zij zou collega’s hebben gezegd dat ze leed aan een dodelijke ziekte om „zielig” gevonden te worden. Volgens de officier van justitie heeft de hoofdagent zijn collega „in een slecht daglicht” willen zetten. Zijn tweets werden onder meer ‘geliket’ door inspecteur Ardy H., die jarenlang samenwerkte met de klokkenluider op het Haagse politiebureau Hoefkade.

Na aangifte van smaad en laster heeft het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie een onderzoek ingesteld. K. heeft in zijn verhoor toegegeven de tweets „uit frustratie” te hebben geschreven. Hij meent dat de Nationale Politie „als organisatie te veel over zich heen laat komen”. De agent wilde via Twitter protesteren tegen beweringen dat politieagenten zich schuldig maken aan racisme. Dat zijn volgens hem „indianenverhalen”. Publicaties hierover gebeuren volgens hem door „persratten”.

‘Niet handig’

Het Openbaar Ministerie zal K. niet voor de strafrechter dagen omdat hij „inziet dat hij totaal niet handig is geweest”, aldus de officier van justitie. De verdachte is zich nu volgens haar „bewuster geworden van de impact van sociale media”. Volgens het OM ligt „een disciplinaire sanctie vanuit de politie als werkgever voor de hand”. Een woordvoerder van de Haagse politie zegt dat er een lichte disciplinaire maatregel zal volgen. Ook inspecteur H. wordt niet vervolgd. Dat hij de valse tweets heeft geliked kan volgens het OM niet worden aangemerkt als „verdere verspreiding” van dit bericht.

De advocaat van de klokkenluider, Tim Vis, noemt het besluit van het OM om niet te vervolgen onbegrijpelijk. Hij zal het gerechtshof Den Haag vragen alsnog de vervolging te gelasten van de twee agenten.

„Het staat buiten kijf dat cliënte slachtoffer is van intens laaghartige aantijgingen. Zij is door een oud-collega beschimpt en haar reputatie is besmeurd”, aldus Vis. „Er zou spijt zijn betuigd, maar aan haar zijn geen excuses gemaakt, noch is ook maar een poging gedaan met haar in contact te komen om het laakbare van de uitlatingen te erkennen. Het is van belang dat de strafrechter zich uitspreekt, temeer omdat cliënte zich als klokkenluider beschermd moet weten tegen smadelijke uitlatingen van juist politieagenten.”

Liken van een tweet

De advocaat vindt het ook niet juist dat inspecteur H. niet wordt vervolgd. „Dat de agent die de smadelijke tweet heeft geliket daaraan geen ruchtbaarheid zou hebben gegeven, is onjuist. Het liken van een tweet verspreidt deze. Daarmee is voldaan aan het kennelijke doel aan de smadelijke uitlating ruchtbaarheid te geven.”

Het slachtoffer, een 40-jarige hoofdagente van politie, kreeg deze zomer te horen dat ze definitief wordt ontslagen. De vrouw werkte eerder op bureau Hoefkade in Den Haag. Eind 2018 maakte ze bij het VIK melding van racisme door collega’s. Agenten hebben er onder meer een Marokkaanse arrestant met een wapenstok mishandeld, daar een filmpje van gemaakt en dit gedeeld in een eigen appgroep. Omdat haar identiteit als klokkenluider uitlekte werd zij overgeplaatst naar de Haarlemmermeer. Daar werd ze onheus bejegend door haar teamchef die expliciete seksuele appjes naar haar stuurde. Hij is ontslagen. Vier agenten van de Hoefkade zijn op grond van haar meldingen berispt.

Omdat de hoofdagente, die sinds 1998 in dienst was bij de politie, volgens de politie over deze voorvallen informatie heeft gedeeld met NRC werd zij ontslagen wegens schending van het ambtsgeheim. Ze heeft, aldus het ontslagbesluit, „de politie grote imagoschade berokkend”. Ze vecht haar ontslag aan bij de rechter.