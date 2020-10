Hoe logisch en consequent zijn de coronamaatregelen?

Na de ‘intelligente’ lockdown van dit voorjaar schreef satirisch collectief De Speld de volgende keer op z’n minst een ‘briljante’ lockdown te verwachten. Maar dinsdag maakte het kabinet bekend dat woensdagavond een ‘gedeeltelijke lockdown’ van start ging. Het belangrijkste doel daarvan is het verminderen van contacten. Dus: thuiswerken, horeca dicht, geen sportwedstrijden. Dit „pakket aan maatregelen”, benadrukte Rutte, moet ervoor zorgen dat het virus nu echt wordt teruggedrongen. Hoewel het pakket dus in z’n geheel beoordeeld moet worden, roepen sommige maatregelen, of juist het uitblijven daarvan, maatschappelijke weerstand op. Omdat ze inconsequent lijken, groepen bevoordelen of vooral economische belangen dienen. Een aantal voorbeelden.

Waarom moeten restaurants dicht?

Dat het kabinet bekendmaakte dat de horeca een maand op slot gaat, vond Dirk Beljaarts al moeilijk te verkroppen. „Als de horeca aantoonbaar de bron van het kwaad is, hadden we het gesnapt”, zegt de directeur van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Uit RIVM-data blijkt namelijk dat sinds juli 3,8 procent van de herleidbare besmettingen in de horeca plaatsvond, een fractie van de 55 procent in de thuissfeer of 11 procent op het werk.

Van het kabinet mogen afhaalrestaurants en hotels open blijven, maar moeten koffietenten, cafés en restaurants (minimaal) een maand dicht. Het Outbreak Management Team had juist een uitzondering voor restaurants willen maken, zo blijkt uit het woensdag vrijgegeven OMT-advies. De experts zagen er ruimte voor mits gasten zich aan de gebruikelijke gezondheidscheck, registratie en 1,5 meter houden en het restaurantpersoneel mondkapjes zou dragen.

Nederland telt ruim 68.000 horecagelegenheden. „Het kabinet kiest voor alles of niets en vergeet dat er ook iets tussenin zit”, zegt Beljaarts. Samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland diende Koninklijke Horeca Nederland vrijdag bij het ministerie van Economische Zaken een plan in voor een systeem waarbij per individuele horecagelegenheid op basis van een reeks parameters – zoals het type horecabedrijf, aantal vierkante meters en de locatie – wordt beslist wat mogelijk is. In een brief aan de Kamer stelt het kabinet dat het met de horecasector gaat kijken of de genomen maatregelen „slimmer en gerichter kunnen worden vormgegeven”.

Waarom blijven de scholen open?

Op scholen verandert niets, zei Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag. Ze hoeven niet te sluiten, zoals in maart. Zelfs in het zwartste scenario op de routekaart – de complete lockdown – blijft het basis- en voortgezet onderwijs open en gaan alleen de mbo’s, hogescholen en universiteiten helemaal dicht.

De mededeling leidt tot verontwaardiging en onbegrip onder leraren en ouders op sociale media: waarom blijven de scholen open, terwijl het aantal besmettingen ook daar stijgt? En waarom mogen leerlingen van dertien tot achttien jaar wél met z’n allen in een lokaal zitten, terwijl ze buiten maar met maximaal vier personen bij elkaar mogen staan?

Het risico op besmetting is laag op scholen, bleef het RIVM de afgelopen maanden herhalen, zeker op basisscholen. Op middelbare scholen neemt het aantal besmette leerlingen wél toe. Van alle 18.000 besmettingen die in de laatste week van september werden vastgesteld, ging het in 14 procent van de gevallen om kinderen onder de twintig jaar. Waarbij geldt: hoe ouder, hoe groter de kans op besmetting.

Toch adviseerde het OMT deze week om „gezien het grote belang van onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren” niet in te grijpen in het voortgezet onderwijs. Dit is al maanden het mantra van zowel het OMT als het kabinet: hou de scholen open, ze zijn te belangrijk. Niet alleen omdat online onderwijs voor sommige kinderen slecht uitpakt, zoals bleek in het voorjaar. Ook omdat ouders amper aan werken toekomen als hun kinderen weer thuiszitten.

Ondertussen sturen tientallen scholen door het hele land klassen naar huis of sluiten ze tijdelijk de deuren na besmettingen onder leerlingen of personeel. Gemiddeld zit 10 tot 15 procent van de leerlingen thuis omdat ze corona hebben of wachten op een test, becijferde de vereniging van middelbare schoolbesturen (VO-raad).

Waarom mogen kerken meer?

Niet samen op het terras zitten, maar wél met tientallen mensen naar de kerk. Voor „personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden” heeft het kabinet een uitzondering gemaakt. Zij hoeven zich niet aan de coronaregels te houden en mogen met meer dan dertig mensen samenkomen. Dat leidt tot nogal wat verontwaardiging op sociale media. Want, vragen sommigen zich af: waarom is naar de kerk of moskee gaan belangrijker dan bijvoorbeeld zingeving via een yogaklas of zelfs een housefeest? Na kerkdiensten in Staphorst vorige week, waar meer dan zeshonderd mensen bijeen waren, klonk soortgelijke kritiek over de uitzonderingspositie van religieuze bijeenkomsten.

Het kabinet wil niet aan de vrijheid van godsdienst tornen. Vanwege de scheiding tussen kerk en staat ligt dat gevoelig – zeker met twee christelijke partijen in de coalitie. Ook in de coronawet krijgen geloofsgemeenschappen daarom een uitzonderingspositie.

Na ‘Staphorst’ heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) wel nieuwe afspraken met kerken gemaakt. Ze laten in principe niet meer dan dertig mensen toe en het advies is om niet meer te zingen. Zij gebruiken hun uitzonderingspositie dus lang niet allemaal. De meeste kerken en moskeeën houden zich in de praktijk aan de coronaregels.

Waarom vliegen we nog?

Nederlanders mogen uren dicht op elkaar gepakt met niet-medische mondkapjes in het vliegtuig doorbrengen. Dat besloot het kabinet in juni. Maar dat wil niet zeggen dat het kabinet burgers graag ziet vliegen. Woensdagmiddag maakten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat bekend dat zij een ontmoedigingscampagne starten met het credo: ‘Is je reis niet noodzakelijk? Blijf thuis!’ De reisadviezen van Buitenlandse Zaken zullen nóg nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht, onder meer door te adverteren op reisvergelijkingswebsites. Doel is het uitbannen van niet-noodzakelijke reizen naar risicogebieden: landen met oranje (en rood) reisadvies. Slechts vijf landen wereldwijd, waaronder Duitsland, kleuren geel en ‘mogen’ bezocht worden. Nederland is weliswaar neutraal wit gehouden, maar kleurt op de kaart van andere landen fel rood of oranje. Om potentiële reizigers te ontmoedigen wordt – in navolging van NS International – ook geprobeerd om met luchtvaartmaatschappijen af te spreken dat er geen reclame voor reizen naar landen met een oranje reisadvies wordt gemaakt.

Waarom mag profhockey niet, maar profvoetbal wel (voor mannen)?

Waar eindigt amateursport en begint professionele sport? Volgens het kabinet ligt die grens bij het betaald voetbal en topsporters met de (olympische) A-status. Alles daaronder wordt gerangschikt onder dilettantisme en valt onder de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown, inclusief de eredivisie vrouwenvoetbal. Het gevolg: onbegrip, variërend van ongeloof tot woede, bij vooral vrouwenvoetballers en teamsporten als hockey, basketbal en volleybal.

Het meest controversiële besluit, het stilleggen van de eredivisie vrouwenvoetbal, werd woensdag genomen door de voetbalbond KNVB na overleg met het ministerie van VWS. Die competitie valt onder bevoegdheid van het bestuur amateurvoetbal, vandaar.

Het leidde tot een storm van kritiek, zelfs uit de Tweede Kamer, mede omdat diezelfde KNVB wel toestaat dat amateurclubs ‘gewoon’ meedoen aan het KNVB-bekertoernooi betaald voetbal, zij het op andere data. Betaalde clubs onderling spelen volgens schema eind oktober, maar bekerduels waar amateurs bij betrokken zijn, worden verzet naar begin december.

Waar eerstedivisieclubs als Telstar en Top Oss zonder nieuwe restricties verder mogen, wordt de hockeyers verboden competitiewedstrijden te spelen, zelfs in clubverband te trainen. Een uitzondering geldt, vanwege de A-status, voor het nationale vrouwen- en mannenteam. Dat voordeeltje valt weg bij de volleyballers en basketballers, die met de nationale ploegen niet op olympisch niveau actief zijn.

De frustratie zit ’m ook in het feit dat teamsporten buiten voetbal tot heden de coronaprotocollen keurig hebben opgevolgd, nauwelijks of geen bron van besmetting blijken te zijn, maar toch gestraft worden. Daarbij zij opgemerkt dat profvoetballers, in tegenstelling tot anders sporters, intensief op corona worden getest.

De hockeybond KNHB legt zich niet bij de aangescherpte maatregelen neer en heeft het ministerie van VWS verzocht de hoofdklassen gelijk te stellen aan het betaald voetbal. De bond verlangt ook een uitzondering voor groepstrainingen van senioren, die in de nieuwe situatie beperkt moeten blijven tot het ‘onwerkbare’ aantal van maximaal vier spelers.

Waarom mogen sportscholen openblijven?

Waarom zijn veel teamsporten buiten verboden, maar mogen sportscholen en fitnesscentra openblijven? „Ik denk dat meegespeeld heeft dat de overheid zich ervan bewust is dat we aan onze vitaliteit moeten werken om weerstand te bieden tegen het virus”, zegt directeur Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief (1.200 leden). Zijn achterban heeft wel veel vragen over wat wel en niet mag, zegt Wouters. „Het is bijna niet te volgen.”

Voor „individuele binnensporten”, zoals sportscholen en fitnesscentra, geldt maximaal dertig personen per zelfstandige ruimte op anderhalve meter afstand. Máár: daarbij geldt een maximum van vier personen per groepje – exclusief instructeur. Die dertig personen mogen dus wel in één zaal zijn, maar alleen verdeeld in plukjes. „Neem een spinningles”, zegt Wouters. „Dat mag met dertig mensen in één zaal. Maar alleen als zij verdeeld zijn in groepjes van vier met meer dan anderhalve meter afstand ertussen.” Veel vragen zijn er ook over bootcamp, zegt Wouters. Mag dat wel in een zaal, en niet meer buiten? „Een bootcamp kan je buiten op dezelfde manier aanbieden als binnen.” Dus maximaal vier personen, exclusief instructeur. Ook hier geldt dat verschillende groepjes naast elkaar mogen sporten. „Zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen”, staat erbij op rijksoverheid.nl.

Waarom mag er na 20.00 uur geen alcohol worden verkocht, maar blijven supermarkten open?

„We willen voorkomen dat de kroeg zich naar de straat verplaatst”, zei Rutte. Om de winst die met de horecasluiting gehaald kan worden niet te verspelen, mag na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht en in de publieke ruimte geen alcohol worden gedronken of in bezit zijn. Het zal voor winkels en supermarkten lastig zijn om dit voor elkaar te krijgen: ze moeten schappen afzetten en er zal extra personeel nodig zijn bij de zelfscankassa’s, en beveiliging voor lastige klanten.

Een aantal ketens, waaronder Deen, heeft besloten om 20.00 uur te sluiten om discussies met klanten te voorkomen. Met als nadeel, zegt supermarktkoepel CBL, dat het voor achten drukker zal worden. Een andere complicatie zijn late bezorgboodschappen met drank, die mogelijk al voor dinsdag waren besteld. Het lukt vaak niet om de bezorgtijd nog aan te passen. De supermarkten vragen daarom een overgang van een week.

Ongetwijfeld zijn er ook minder gezagsgetrouwe alcoholverkopers. Hebben boa’s en politie tijd om te controleren of er onder de toonbank geen alcohol verkocht wordt en of bezorgers of handige studenten geen tijdelijk handeltje opzetten? Waar de detailhandel liever tot 22.00 uur alcohol blijft verkopen, pleit politiebond ANPV in het AD juist voor een totaalverbod op alcoholverkoop om huisfeestjes te beteugelen. „Nu gaat iedereen om half acht nog even langs de winkel om bier en wijn te halen. Een compleet verbod is veel makkelijker te handhaven.”

Waarom verschillen de coronaregels per supermarkt?

„Doe je boodschappen efficiënt met een lijstje.” CBL, de koepelorganisatie van supermarkten als Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus deed woensdag via een persbericht een hernieuwde oproep aan klanten om de coronadiscipline van een half jaar te doen herleven. „Boodschappen doen is geen uitje”, benadrukt CBL. „Kom alleen en houd afstand.”

De afgelopen maanden was de discipline bij het supermarktpubliek er zichtbaar bij ingeschoten. Wat in maart begon met een verplichting voor klanten om met een winkelwagen boodschappen doen, werd gaandeweg in veel winkels losgelaten. Albert Heijn bijvoorbeeld, gaf filiaalmanagers vanaf eind mei zelf de keus of zij winkelwagens nog verplicht stelden. De medewerker die ieder wagentje met ontsmettingsspray en tissuerol te lijf ging verdween, net als de bewaker die toezicht bij de ingang hield. De 1,5 meter afstand was in het gangpad vaak zoek.

Twee weken geleden besloot het kabinet dat supermarkten de karretjesplicht weer moesten invoeren, dinsdag dat de medewerker bij de ingang terugkeert. Volgens het CBL zal die medewerker helpen om klanten in te prenten dat het bezoek „geen uitje is”.

Een CBL-woordvoerder stelt dat supermarkten zich al vanaf maart aan alle adviezen en maatregelen van het kabinet houden. Een flink aantal maatregelen komt uit de koker van de supermarkten zelf, neem de maatregel om – door het aantal karretjes te beperken – niet meer dan één klant per tien vierkante meter vloeroppervlak binnen te laten. Klanten, maar ook medewerkers wordt vooralsnog slechts dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. „Als de overheid tot een verplichting komt, dan volgt de branche die op.”

Terug naar boven

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven