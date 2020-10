‘Waar ik mijn schapen heen leid, is altijd eten’

Daphne Hogeweg (39) is zzp’er en heeft driehonderd schapen, drie honden én een nestje puppy’s – een van haar honden is toevallig net bevallen. Haar schapen („dat zijn mijn collega’s”) verdienen hun geld met eten. Bij de golfclub grazen ze de natuurweide kort, en in duingebieden, waar de kudde van Hogeweg ook regelmatig rondloopt, gaan ze „vergrassing” tegen. Hogeweg: „Door een teveel aan stikstof krijgen allerlei grassen en bijvoorbeeld braamstruiken te veel kans.” De schapen voorkomen dat het duin overwoekerd raakt.

Hogeweg heeft drie eigen honden, die de schaapskudde tijdens het verplaatsen bij elkaar houden. Maar meestal lopen de schapen gewoon keurig achter haar aan. „Waar ik ze heen leid, is altijd eten.”

