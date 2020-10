Inspectie: ‘Voortbestaan tbs onverantwoord’

Spil van het Nederlandse tbs-systeem is de hoofdbehandelaar. Hij of zij, vaak een gz-psycholoog, voert de regie over twintig, dertig, soms veertig tbs-patiënten: mensen met diverse stoornissen in diverse stadia van hun behandeling. Het is aan de hoofdbehandelaar om met al die tbs’ers de balans te vinden tussen de samenleving tegen hen beveiligen en hen tegelijkertijd begeleiden bij terugkeer in de maatschappij.

Maar die regie staat onder druk, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een woensdag verschenen rapport. De instroom van tbs’ers is de afgelopen jaren toegenomen, maar ook het tekort aan personeel en behandelplekken. Door een „stapeling” van omstandigheden is de druk op de hoofdbehandelaar zo groot dat hij inmiddels „onvoldoende zicht” heeft op het resocialisatietraject van zijn tbs’ers. Sterker, volgens de inspectie is de hele tbs-sector momenteel „onvoldoende toegerust” om zijn taken te vervullen. De inspectie noemt het voortbestaan van de huidige situatie „onverantwoord”.

Een illustratie van de problemen schetst de inspectie in een ander, eveneens woensdag verschenen rapport. Daarin onderzocht ze de resocialisatie van de 35-jarige tbs’er Michel B., die vorig jaar een roofmoord pleegde. B. doodde een 72-jarige man in zijn woning terwijl hij tijdens zijn proefverlof, de laatste fase van een tbs-maatregel, verbleef in de Oostvaarderskliniek in Almere. Maar een proefverlof, constateert de inspectie, hoort toch altijd búíten de verantwoordelijke kliniek?

Dat bleek bij Michel B. niet mogelijk. B. heeft een zedenverleden, een agressieprobleem en is minderbegaafd – een ingewikkeld plaatje. Voor de uitoefening van zijn proefverlof was elders amper plaats. De enige plek, in een minder zwaar beveiligde kliniek in Friesland, paste niet bij zijn problematiek en daar waren zo veel wisselingen van personeel, dat B. het er niet langer trok en over de tuinmuur klom.

B. moest terug naar de Oostvaarderskliniek, zonder dat het incident werd gemeld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar werd zijn proefverlof voortgezet, op de resocialisatieafdeling. Maar wie hield het toezicht? De kliniek, dacht de reclassering, want daar verbleef hij. De reclassering, dacht de kliniek, want die is bij proefverlof verantwoordelijk. En zo liep B. tijdens zijn proefverlof dagelijks de kliniek in en uit terwijl niemand hem in het vizier had.

De regie ontbrak, concludeert de inspectie. Die publiceerde de afgelopen jaren nog meer rapporten over soortgelijke incidenten in forensische klinieken, met telkens dezelfde bevindingen: het schort aan de veiligheid, personele bezetting, communicatie en „forensische scherpte”.

Lees ook: Klinieken raken vol, wachtlijst groeit: ‘Het tbs-systeem is aan het vastlopen’

In zijn eentje kan de hoofdbehandelaar al zijn tbs’ers niet observeren. Zijn ogen en oren zijn de sociotherapeuten, die dagelijks op de afdelingen werken. Maar door chronisch personeelstekort en veel wisselingen blijkt het volgens de inspectie moeilijk om in de klinieken „een goede overdracht en informatiedeling te organiseren”. Intussen is de „caseload” toegenomen doordat rechters de afgelopen jaren vaker tbs opleggen en neemt ook het aantal tbs’ers met complexe problemen toe. Voor hen zijn er weinig „passende vervolgplekken”. Tegelijkertijd is de „druk op doorstroom” gegroeid: de eerste verlofstappen moeten zo snel mogelijk gezet, want de behandelduur moet zo kort mogelijk. Klinieken worden erop afgerekend door het ministerie.

„Het is goed dat de inspectie ons scherp houdt”, schreef minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in een reactie op beide rapporten. Aan de Tweede Kamer beloofde hij woensdag „op korte termijn” meer plekken in de forensische zorg te organiseren en een „onverminderde” inzet op het „verbeteren van de personele bezetting”. Hoe? Onder meer door een campagne met „radiocommercials en een magazine”.