Van Dissel: ‘Acceptabele cijfers wellicht pas in januari’

De gedeeltelijke lockdown die vanaf woensdagavond geldt gaat waarschijnlijk nog weken duren. Jaap van Dissel van het RIVM schat in dat binnen een maand een effect van de maatregelen kan worden gezien. Maar voor de coronacijfers terug zijn op acceptabel niveau is het december, misschien januari, zei Van Dissel woensdag in de Tweede Kamer. Als blijkt dat de cijfers niet genoeg teruglopen, moeten de maatregelen nog verder worden verscherpt. Als het de goede kant opgaat kunnen sommige maatregelen voor december wellicht worden teruggedraaid.

750 IC-bedden zijn er volgens RIVM-baas Jaap van Dissel nodig als de coronamaatregelen van 28 september niet goed zouden blijken te werken – iets wat hij zelf verwacht.

Volgens Van Dissel was het nodig om harder in te grijpen. Hij stelde dat er een piek van bezette ziekenhuisbedden dreigde te ontstaan die twee keer zo hoog was als de eerste golf. Het pakket maatregelen van 28 september, met daarin onder meer een vroegere sluitingstijd voor de horeca en een oproep om meer thuis te werken, heeft niet het effect opgeleverd waarop het RIVM had gehoopt. Het is nog te vroeg om het effect terug te zien in het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames en daarom keek Van Dissel naar het gedrag van mensen. Op basis van verplaatsingsgegevens van Google constateerde hij: „Er wordt wel minder gereisd en gewinkeld maar het is nog niet terug naar het niveau van juni. De regels worden minder strikt nageleefd.”

Met het nieuwe pakket dat dinsdag werd gepresenteerd, kan een enorme patiëntenpiek worden voorkomen, schetste Van Dissel, maar het levert nog altijd flinke druk in de zorg op.

In het scenario waarin de maatregelen van 28 september niet of nauwelijks werken, zouden begin november 4.000 bedden nodig zijn, waarvan 750 op de IC. Als de maatregelen van 28 september wel het volledige verwachte effect hebben – waar Van Dissel dus sterk aan twijfelt – zou de piek ongeveer half zo hoog zijn. Op dit moment liggen 1.475 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 301 op de IC. In heel Nederland wordt de reguliere zorg al afgeschaald of moet dat op korte termijn gebeuren.