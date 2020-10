Tien dagen op 12 m2 - als iemand in het studentenhuis besmet is

Daar kan Sacha Oosterloo, student Law & Politics of International Security, zich wel over opwinden. Dat ze zo goed de regels hebben nageleefd in hun studentenhuis en daarbuiten, maar dat studenten nu toch de schuld van de tweede golf krijgen. Alsof zíj verantwoordelijk zijn voor de deze dinsdag afgekondigde, gedeeltelijke lockdown.

Kijk naar háár huis, een gemengd studentenhuis in Leiden, waar ze met twintig anderen woont. Sinds maart gingen de bewoners twee keer in quarantaine; de eerste keer uit voorzorg („Dit worden de mooiste studentenweken van ons leven”, zei een van hen nog), de tweede keer omdat vier huisgenoten besmet waren.

Een dag na Ruttes eerste persconferentie, half maart, troffen ze al maatregelen. Vanaf nu mochten ze sporadisch naar buiten, niet bij hun ouders op bezoek en geen bezoek ontvangen – op hun verkering na, en die moest dan uit een studentenhuis komen waar dezelfde strenge regels golden. Via een appgroep, die ze de illustere naam ‘big brother is watching you’ gaven, hielden ze elkaar op de hoogte van hun activiteiten: als ze boodschappen gingen doen of in het park gingen wandelen bijvoorbeeld.

Lees ook dit opiniestuk: Studenten zijn geen enorme aso’s die de regels aan hun laars lappen.

Was dat zwaar? Ze kregen er wel ruzie over, zegt Oosterloo: „Over de strengheid van de maatregelen en de app.” Maar wat is streng, als je met twintig mensen één gemeenschappelijke ruimte, de zogeheten fusie, van zo’n 35 vierkante meter deelt? Daar bleven ze elkaar zien. In maart, april en mei, tijdens de intelligente lockdown.

De vrijwillige quarantaine versterkte het huisgevoel zelfs – mede omdat ze één keer in de drie dagen een gezamenlijke activiteit organiseerden als een verdiepingendiner of cantus. Het was zelfs zo gezellig, dat toen de maatregelen begin juni werden versoepeld, ze besloten om met alle huisgenoten op vakantie te gaan, naar Frankrijk.

Of ze zo hebben bijgedragen aan de tweede golf aan coronabesmettingen die, zo constateerde RIVM-directeur Jaap van Dissel begin oktober, met name werd veroorzaakt door jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie waren geweest? Oosterloo: „We zaten in Frankrijk in een vrijstaand huis, op een berg, in het bos, zonder internet. En gingen we het dorp in, dan droegen we een mondkapje.”

Terug in Nederland was niemand van het huis besmet. Zelf hielp Oosterloo mee met de kennismakingsperiode van studentenvereniging Augustinus, de activiteiten werden gehouden in een schaatshal. Een week na het einde van de kennismaking werden alle organisatoren negatief getest.

En toen marcheerde corona tóch het studentenhuis binnen. Een huisgenoot was gaan varen met een vriend die verzweeg het virus te hebben. „Die vriend belde hem een uur na de vaartocht op: sorry, ik ben vergeten te zeggen dat … Zó asociaal!” En ja, toen kregen drie andere huisgenoten ook corona en ging de deur opnieuw op slot.

Sacha Oosterloo. Foto Yentl Slik Foto Yentl Slik Jaro Heijster. Foto Yentl Slik Foto Yentl Slik Luc Heurnemans. Foto Yentl Slik Foto Yentl Slik

De eerdere regels werden aangescherpt. De coronapatiënten kregen een eigen wc en douche toegewezen; iedere keer als ze over de gang naar het toilet gingen, moesten ze van tevoren een appje rondsturen. Dan bleven de anderen op hun kamer. Het verdiepingendiner werd geschrapt, vanaf nu at je op je kamer. En gezongen zoals tijdens een cantus werd er al helemaal niet meer.

Coronapakket met rolmaat

In Leiden, zegt een woordvoerder van GGD Hollands Midden, zocht de GGD snel contact met de studentenverenigingen nadat de besmettingen onder jonge mensen in september hard waren gestegen. Landelijk liepen (en lopen) de besmettingen in de leeftijdsgroep 20-24 jaar hoog op; afgelopen week werden er 3.528 mensen in deze categorie getest en 13,7 procent van hen bleek besmet, het hoogste percentage binnen alle leeftijdsgroepen. De meeste besmettingen vonden plaats in de ‘thuissituatie’ (56 procent). Daar vallen studentenhuizen ook onder.

Samen met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), waarbij 24 Leidse studentenverenigingen zijn aangesloten, de burgemeester en de rector van de Universiteit Leiden werd een campagne begonnen met berichten op sociale media, posters met aanwijzingen en een coronapakket met daarin onder andere een rolmaat en een hospiteerhandleiding. Dit werd verspreid onder vijfhonderd studentenhuizen.

Maar of studenten zich aan de anderhalvemetermaatregel houden, en of ze maximaal drie volwassen bezoekers toelaten, dát wordt niet gecontroleerd – ook niet in het studentenhuis waar Sacha Oosterloo woont. „We controleren niet achter de voordeur en dat willen we ook niet”, aldus de woordvoerder van GGD Hollands Midden. Toch, eenieder die afgelopen september door de Leidse binnenstad fietste, zag op de stoep van menig studentenhuis grote groepen jonge mensen op en naast elkaar zitten, als een nest kittens in een te kleine poezenmand.

Met je huisgenoten in quarantaine? Zo hou je het vol

Verdiepingendiner. De bewoners van iedere verdieping serveren een gang; het voorgerecht begint op zolder, het toetje eindigt in de kelder of tuin. Cantus. De bewoners zingen een lied, ze drinken daarna hun bierglas leeg en zetten dat op hun hoofd. Wie het eerst is, heeft een punt. Was vooral populair tijdens de eerste golf („Toen wisten we nog niets van aerosolen”, zegt Sacha Oosterloo) maar wordt nu afgeraden. Ascot Party. Trek je mooiste kleren aan, voeg er eventueel een kleurcode aan toe (dresscode: white) en ga in de tuin oesters eten en champagne drinken. Voel je rijk voor een middag. Pictonary. Het bekende gezelschapsspel, maar dan online en custommade. Maak kaartjes met inside jokes van studentenvereniging of jaarclub, trek om de beurt een kaartje en teken de woorden op een groot vel papier. Via Zoom of Teams kan iedereen meedoen. 100 % coronaproof.

Ook Nijmegen kampt met besmettingen onder studenten. Vierdejaarsstudent scheikunde Luc Heurnemans sloot zich vorige maand in zijn studentenkamer op nadat een vriend corona had gekregen. Tien dagen lang verbleef hij op twaalf vierkante meter die hij alleen verliet om te douchen of te plassen. Het studentenhuis kent twee douches en twee wc’s, hij kreeg een douche en wc voor hemzelf. „Voor tien dagen kan dat wel, zeiden mijn huisgenoten.”

Zijn huisgenoten deden ook de boodschappen, kookten en zetten het eten voor zijn deur. Normaliter eten ze gezamenlijk, nu at Heurnemans tien dagen alleen. „Niet de leukste tien dagen van mijn leven.” Gelukkig was daar het dispuut van roeivereniging Phocas, zij gingen online borrelen en spelletjes doen. Gezelschapsspellen als Trivial Pursuit, een op-maat-gemaakte Pictionary en Cards Against Humanity (‘a party game for horrible people’, luidt de eigen beschrijving).

Extreem veel eten

Maar niet iedere student houdt zich zo voorbeeldig aan de regels. Jaro Heijster, student aan de Rockacademie in Tilburg maar woonachtig in Amsterdam, kocht zelf „extreem veel eten” in, waarna hij zich opsloot in zijn kamer van twee bij acht meter. Hij woont in een groot studentencomplex, met zo’n honderd mensen. „De ongeschreven regel luidt: raakt iemand in jouw ‘unit’ (ca. tien man) besmet, dan blijf je binnen.” Maar of iedereen dat ook deed? „Ach, sommigen meer dan anderen.”

Heijster maakte één keer per dag een wandeling. Om de rest van de tijd te doden bouwde hij zijn kamer om tot muziekstudio. Juist deze dinsdag, toen Rutte strengere maatregelen aankondigde, eindigde zijn zelfopgelegde quarantaine.

De inwoners van Oosterloo’s studentenhuis in Leiden zijn sinds twee weken klachtenvrij. En dat hebben ze toch een beetje gevierd, op 3 oktober, als de stad traditiegetrouw het ontzet door de Watergeuzen ten tijde van de Spaanse overheersing viert. Ze zaten bij elkaar in de fusie en dronken bier. Op één na. Huisgenoot Wibbien zat op haar kamer. Sacha Oosterloo: „Ze was 48 uur klachtenvrij, maar vertrouwde het toch nog niet.”

Zie je nou wel, wil ze maar zeggen, zo onverantwoordelijk zijn we helemaal niet.