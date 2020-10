Staatsschuld gaat mondiaal naar oorlogshoogte, niet elk land kan dat aan

Alle landen in de wereld hebben samen al het fenomenale bedrag van 11.700 miljard dollar (10.000 miljard euro) uitgegeven aan coronamaatregelen. Dat komt overeen met 12 procent van het mondiale bruto binnenlands product. Dit heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag bekendgemaakt.

Door de enorme leningen die daarvoor zijn aangegaan is de staatsschuld van ontwikkelde landen nu op het niveau van dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Destijds leidden economische destructie en oorlogsinspanningen tot een ongekende omvang van de staatsschuld, die nu door de coronacrisis wordt geëvenaard.

Het IMF maakt de berekeningen in de zogenoemde Fiscal Monitor, waarin het elk jaar de overheidsfinanciën in de wereldeconomie doorlicht. Door de huidige crisis vallen belastingkomsten tegen en stijgen uitgaven aan steun voor bedrijven, werknemers en sociale voorzieningen. Door de krimpende economie valt de staatsschuldquote extra tegen, omdat het bedrag van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) moet worden gedeeld door een kleiner bbp. Al met al zijn de begrotingstekorten opgelopen tot gemiddeld 9 procent van het mondiale bbp en nadert de gemiddelde staatsschuld nu 100 procent.

Noodprogramma’s

Het totaal aan begrotingstekorten en staatschuld verhult grote onderlinge verschillen tussen landen, stelt het IMF. Moderne industrielanden en sommige gevorderde opkomende landen hebben relatief veel financiële ruimte om noodprogramma’s op te tuigen. Bovendien kopen hun centrale banken een deel van de staatsschuld op. Hun valuta’s zijn zo stevig dat het risico op depreciatie klein is.

Veel andere opkomende landen en ontwikkelingslanden hebben die ruimte niet. Ze hebben al hoge schulden, en lenen in harde buitenlandse valuta’s is riskant. Het IMF berekent dat meer dan 100 miljoen mensen dit jaar door uitblijven van financiële steun vervallen in extreme armoede. Deze week overleggen in het kader van de jaarvergadering van het IMF de twintig belangrijkste landen voor de wereldeconomie, de G20, over manieren om de schulden van arme landen te verlichten.

In de industrielanden zijn de begrotingsinspanningen ten aanzien van de coronacrisis ongekend. In de Verenigde Staten stijgt het begrotingstekort van 6,3 procent in 2019 naar dit jaar 18,7 procent. In Canada explodeert het van 0,3 naar 19,9 procent. De eurozone als geheel gaat van een tekort van 0,6 procent naar 10,1 procent.

Nederland

Voor Nederland verwacht het IMF dit jaar een begrotingssaldo dat omslaat van een overschot van 1,7 procent, vorig jaar, naar een tekort van 8,8 procent. Volgend jaar daalt het tekort naar 4,9 procent, om pas in 2024 weer in de buurt van een evenwicht te komen. De Nederlandse staatsschuld komt volgend jaar net boven de 60 procent van het bbp uit en zakt daar de volgende jaren weer onder.

Wegvallen van (belasting-)inkomsten veroorzaakt een deel van het oplopende Nederlandse begrotingstekort. Dat kost volgens het IMF ruim 4 procent van het bbp. De uitgaven – zoals te verwachten valt – exploderen, met ruim 6 procent van het bbp. Alle industrielanden kennen een vergelijkbaar effect, al zijn de bedragen voor de Verenigde Staten en Canada verhoudingsgewijs bijna het dubbele van die in de landen van de eurozone.

China gaat naar een tekort van 11,9 procent en India, dat al een hoog tekort had van 8,2 procent, naar 13,2 procent. In dat laatste geval is het vooral de economische krimp, met meer dan een tiende, die het begrotingssaldo doet verslechteren. Voor beide landen verwacht het IMF in de eerstvolgende vijf jaar nauwelijks verbetering, waardoor de staatsschuld blijft oplopen.

Ondanks de oplopende schulden beveelt het IMF aan de overheidsinvesteringen op te voeren, zoals gisteren bekend werd. De begrotingstekorten in industrielanden dalen van gemiddeld 14,4 procent dit jaar naar 6,9 procent in 2021 – hoewel prognoses met het nodige voorbehoud worden gemaakt. De staatsschulden waren in de industrielanden gemiddeld al vrij hoog, met zo’n 104 procent van het bbp in de afgelopen tien jaar. Die schuldquote spring dit jaar naar 125 procent, en blijft volgens het IMF ten minste tot 2025 op dat niveau.