Splits ING Bank en ABN Amro op: ze zijn te groot

Grote banken, waaronder ING Bank en ABN Amro, zijn volgens een recente rapportage van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) in de periode 1999 en 2017 betrokken bij verdachte transacties met een totale transactie waarde van tweeduizend miljard euro. Het artikel stelt dat deze banken al eerder bij dubieuze transacties betrokken waren. In 2018 betaalde ING Bank 775 miljoen euro boete in verband met witwaspraktijken. In september 2019 startte het OM een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro naar witwassen en de financiering van terrorisme .

Harry Pattikawa is risicoanalist en accountant in het Nederlandse bankwezen.

Het is echter zorgelijk dat het steeds moeilijker zal worden om grote banken te vervolgen omdat zij zó groot zijn dat vervolging schadelijk zijn voor de economie. Dit gaf de Amerikaanse procureur-generaal Eric Holder al toe in 2013. Het risico is naar mijn mening dat deze grote banken in het besef dat zij niet zullen worden gestraft voor immoreel gedrag alleen maar worden gestimuleerd om grote risico’s te nemen.

De ironie wil dat grote banken het eerste bolwerk van de samenleving zou moeten zijn tegen het witwassen. Daarin zijn die banken echter gefaald terwijl ze eerder door de staat zijn gered. In 2008 kreeg ABN Amro 21,7 miljard euro van de staat en ING 10 miljard euro in de vorm van staatssteun om te voorkomen dat ze instortten. Deze twee banken hadden een goed rolmodel in het bankwezen moeten zijn.

Witwassen

Het witwassen vertraagt de economische groei en vermindert efficiëntie in de reële sector. Ten tweede, en dat is essentieel, witwaspraktijken betekenen een substantieel risico voor banken.

Deze risico’s voor korte termijn winst kunnen ertoe leiden dat banken omvallen. Wat zou er gebeuren als banken zo groot als ING Bank of ABN Amro zouden instorten met hun totale activa die samen groter zijn dan het bbp van Nederland? Dit zal de hele economie schaden met als gevolg dat de staat alles in het werk zal stellen deze banken te redden.

Om te voorkomen dat de staat wederom in actie moet komen en tegelijkertijd de enorme witwastransacties of dubieuze geldstromen in het financiële systeem tegen te gaan, is naar mijn idee de meest effectieve oplossing om deze grote banken op te splitsen in kleine banken.

Strikte bankregels

Het concept van het opbreken van grote banken werd in de VS kort na de financiële crisis van 2008 veel besproken vanwege mega-redding van grote banken door de overheid. Maar in plaats daarvan kozen politici en toezichthouders voor controle door strikte bankregels. Alleen, strenge regelgeving helpt niet. Paul A. Volcker, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat bankregulering op zichzelf niet zal werken want vroeg of laat zullen deze reuzen in hun streven naar winst weer in de problemen komen.

De situatie in Nederland is ook niet verbeterd na de implementatie van complexe en strenge bankregulering. Volgens recent onderzoek van de Erasmus Universiteit is het risico van grote banken voor de economie sinds de crisis van 2008 onveranderd groot.

Om een eind te maken aan de cyclus van bankencrises is het nodig het bankentoezicht eenvoudiger en beter beheersbaar te maken. Dat lukt beter in een bankensector die uit kleine banken bestaat. Streng toezicht op witwaspraktijken is bij kleine banken ook gemakkelijker dan bij machtige en complexe megabanken. Dat is het eerste argument.

Meer veerkracht

Het tweede argument voor opsplitsing is dat kleine banken meer veerkracht hebben in vergelijking met de grote banken tijdens de financiële crisis. Volgens onderzoek door City University of New York is dit te danken aan hun conservatieve krediet strategieën, hun mate van productspecialisatie en hun sterke focus op specifieke geografische segmenten van de bancaire markt .

Ten derde wordt bij splitsing de bancaire dienstverlening beter vanwege toenemende concurrentie. Dat blijkt uit Amerikaanse cijfers en in Nederland zien we een vergelijkbaar patroon. Op de tevredenheidslijst van de Consumentenbond zijn klanten met rekeningen bij grote banken veel minder tevreden dan klanten van kleine banken .

Joseph Stiglitz – Nobelprijswinnaar economie – is van mening dat kredietverlening aan kleine bedrijven lokaal is en lokale informatie vereist. Volgens Stiglitz slagen de grote banken er niet goed in over die lokale informatie te beschikken in vergelijking met kleine banken.

Ten slotte valt bij splitsing tot kleinere banken te verwachten dat de positie van de De Nederlandsche Bank minder risicovol zal worden. De DNB combineert de functies van het handhaven van monetaire stabiliteit en toezicht houden op de banken. Achter deze dubbelfunctie gaat een belangenconflict schuil.

Beste lobbyisten

De grote bankiers zijn de beste lobbyisten. Volgens Robert Reich is het een kwestie van hoe groter de banken zijn, des te sterker ze lobbyen richting de politiek. Door de invloed van grote banken kan de DNB in de verleiding komen om voorrang te geven aan bescherming van banken die het bredere publieke belang schaadt. Hierdoor kan de geloofwaardigheid van de DNB worden aangetast en dit kan weer leiden tot een hogere inflatie.

Op grond van deze argumenten is het verstandig en verantwoord om ING Bank (totaal activa 2019, 891 miljard euro) en ABN Amro (totaal activa 2019, 375 miljard euro) op te splitsen in een aantal kleine banken. Hoe groot moeten deze nieuwe kleine banken zijn? Volgens Robert Reich is niemand (de bankiers) in staat geweest om aanzienlijke efficiëntieverbeteringen van meer dan 100 miljard dollar (85 miljard euro) aan activa aan te tonen. Hij stelt voor om dat de bovengrens te maken.

Aangezien de staat nog steeds het gezag over ABN Amro heeft kan de staat de opsplitsing van ABN Amro effectief regelen. Als deze goed uitpakt, kan de opsplitsing van ING Bank eveneens worden uitgevoerd.