Spiegel-schaduw in geklede jas

Endlessly free heet de avond van het Nederlands Danstheater – ‘vrij zonder einde’. Maar het mooiste onderdeel van het programma gaat over het tegendeel, over vastzitten zonder einde. Ik zie een duet met twee mannen. De ene is het spiegelbeeld van de andere. Of is het andersom? Het is een ballet van de veelzijdige choreografe Crystal Pite: de krachtige dansers in geklede jassen zijn een man en zijn spiegelbeeld. Het stuk heet The Other You en iedereen zou het moeten zien, of-ie wil of niet. Want je kunt beweren dat je niet van dans houdt, maar je kunt nooit beweren dat je geen spiegelbeeld hebt. Niemand lukt het om niet in de spiegel te kijken, als er eentje in de buurt is.

Het spiegelbeeld is cruciaal. Vampiers herken je aan hun gebrek aan spiegelbeeld – en hoe angstaanjagend onmenselijk dat maakt, verfilmde Roman Polanski al in 1967, in zijn kwasikomedie The Fearless Vampire Killers. In de volle balzaal van de vampiers lukt het drie mensen (wier bloed de vampiers wel kunnen, en willen, drinken) onopgemerkt te blijven. Tot het menuet op de spiegel af beweegt – die alleen hen drieën weerspiegelt, verder oogt de balzaal leeg. Het is een bloedstollend moment. De spiegel onthult het leven en schrapt de on-mens. Andersom geldt: je kunt iedereen bedotten maar je spiegelbeeld laat zich niets wijsmaken. Dat laat jou zien, het geeft prijs wie je bent.

Keren Levi danst met haar schaduw in There She Is. Foto Joyce Roodnat

Wie is dat spiegelbeeld, vraag Crystal Pite zich af met haar choreografie, wie is ‘die andere jij’? Het spiegelbeeld begint de man te manipuleren, te koeioneren, het houdt zich niet aan de regels. Maar welke regels? Het is zíjn spiegelbeeld, dus het zijn zíjn regels.

In een klein theater zie ik There She Is, een solo van choreografe en danseres Keren Levi. Ik zie haar twee keer, want ze danst een duet met een alternatief van het spiegelbeeld, met haar schaduw. (Voor wie het zich afvraagt: nee, vampiers hebben ook geen schaduw.) Levi en haar schaduw dansen in zachte extase. Nu groeit de schaduw. Geen probleem, ik geniet eens te meer van Keren Levi, haar armen wuiven alsof een golfslag haar beweegt, haar schouders, rug en heupen golven erachteraan.

Maar de schaduw blijft groeien. Het wordt overschaduwen, het wordt overweldigen. Die schaduw is onmiskenbaar Keren Levi, maar de harmonie is weg. Ze dansen niet meer samen, ze vechten iets uit. De schaduw wordt een pulserende plas zwart, ze verduistert haar andere zelf. Ze slokt zichzelf op, per ongeluk, lijkt het wel.

Het spiegelbeeld definieert de tragedie van de mens. De schaduw de menselijke komedie.