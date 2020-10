Snapchat deelt opbrengst filmpjes met mediapartijen

Voor het eerst vertoont de Discover-pagina van Snapchat vanaf woensdag ook filmpjes van Nederlandse (media)organisaties. Discover is het redactionele platform, de news feed, van de Snapchat-app die onder jongeren erg populair is.

Het techbedrijf sloot overeenkomsten met dertien partijen, waaronder NOS Stories, VICE NL, filmproducent Warner Bros. TV en sportorganisatie NOC*NSF/Team NL. De partnerschappen betekenen een nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse medialandschap: voor het eerst verdienen Nederlandse media direct aan het delen van exclusieve content op een socialemediaplatform.

Dat werkt zo: adverteerders betalen Snapchat om reclame te maken rondom content van de partners op Discover. Deze reclames duren zes seconden en kun je als gebruiker niet wegklikken. Een deel van de advertentieopbrengst gaat naar de partners. „Het werkt als een veilingmodel”, zegt Joost Hagesteijn, algemeen directeur Noord-Europa van Snapchat. „Hoe populairder de content, hoe meer adverteerders in hetzelfde zijn geïnteresseerd. Dat drijft de advertentieprijs op.”

50-50

Snapchat geeft geen cijfers over de hoogte van de advertentie-inkomsten. Volgens het Amerikaanse vaktijdschrift voor online media Digiday worden de opbrengsten normaliter 50-50 verdeeld. Volgens cijfers van moederbedrijf Snap gebruikt 90 procent van de Nederlandse jongeren (13-17 jaar) de app. In totaal telt Snapchat volgens het Nationale Social Media Onderzoek 2,7 miljoen Nederlandse gebruikers. Snapchat draait om het delen van foto's en korte video’s, die na een paar seconden weer verdwijnen. Door de jaren heen kreeg de app meer functies, waaronder Discover.

De Discover-pagina werkt volgens een algoritme, wat betekent dat de filmpjes worden afgestemd op basis van waar gebruikers op zoeken, wat ze bekijken en welke locaties ze bezoeken. Kijk je veel filmpjes over voetbal en puppy’s, dan verschijnen er nog meer filmpjes over voetbal en puppy’s in Discover. Er is de Nederlandse partners veel aan gelegen hun video’s en foto’s zo interessant en leuk mogelijk te maken, dat levert meer kijkers en advertentie-inkomsten op. Snapchat helpt partners daarbij, zegt Hagesteijn. „We gaan veel samenwerken en onze partners informatie geven over wat wel werkt: snelle en to the point content.”

Daarvoor moeten de Nederlandse mediaorganisaties concurreren met een peloton aan niet-Nederlandse media. De Discover-pagina bestaat in de Verenigde Staten al sinds 2015. Gerenommeerde nieuwsmedia zoals CNN, The Washington Post en NBC zijn erop actief, maar Discover werd vooral een succes vanwege vluchtige en luchtige foto’s en video’s: grappige dierenfilmpjes, bloopercompilaties en de laatste roddels over Kanye West en Kim Kardashian.

Nederland volgt landen en regio’s als Duitsland, Noorwegen, India en het Midden-Oosten, waar al langer lokale content op Discover verscheen. Voor Snapchat is de introductie van Nederlandse media een manier om te blijven concurreren met Instagram en het snel groeiende TikTok, dat ook onder tieners populair is. Dat het even duurde, komt volgens Hagesteijn doordat ze met een zo compleet mogelijk pakket wilden starten. „Nieuws, entertainment en sport, dat moesten we allemaal genoeg hebben. Gezamenlijk bieden deze eerste dertien partners dat. De komende tijd willen we het aanbod blijven uitbreiden.”

Eigen shows

Verschillende internationale media hebben op Snapchat succes met eigen shows. Een voorbeeld is het Amerikaanse televisienetwerk NBC, dat met zijn journaal-achtige show Stay Tuned in 2019 tussen de 25 en 35 miljoen kijkers had. Hagesteijn: „Daaruit blijkt dat jongeren op Snapchat naar nieuws willen kijken, zolang ze op de juiste manier worden aangesproken.”

NOS Stories, dat zich richt op jongeren tussen de 13 en 19 jaar, heeft voorlopig niet dergelijke plannen, zegt Jasper Piersma, eindredacteur van NOS Stories. „Onze video’s worden vergelijkbaar met wat we op Instagram doen: uitlegvideo’s over actualiteit, maar dan net in een andere vorm. Maar we gaan ongetwijfeld experimenteren. Voor nu is Discover vooral een manier om jongeren te bereiken.” Piersma legt uit dat de deal voor deling van advertentie-inkomsten niet geldt in het geval van de NOS. „Binnen de publieke omroep gaan alle advertenties via de STER. Wij starten in eerste instantie zonder advertenties.”