Serie The Duchess: bot, cynisch, liefdevol

Hoe ingewikkeld kun je het maken? Heb je een kind van een ex waar je een bloedhekel aan hebt, wil je van diezelfde ex wéér een kind. Waarom? „Je mag veruit de slechtste mens zijn die ik ooit heb ontmoet, we maken de beste kinderen”, aldus hoofdrolspeelster Katherine Ryan inThe Duchess.

In de zesdelige Netflix-serie – Ryan bedacht de serie met de makers van The End of The F***ing World – speelt de Canadese comédienne een eigenzinnige, grofgebekte alleenstaande moeder die zich volledig stort op de opvoeding van haar negenjarige dochter Olive.

Afgezien van de uren die ze doorbrengt in een hip Londens pottenbakbedrijfje – genaamd Kiln’ Em Softly – ruziet ze wat af met ouders op school („Ik ga vreemd met je man”), maakt gehakt van haar ex Shep („Ik wens je een leven toe vol pijn en ellende”) , en bindt zich niet aan haar nieuwe 33-jarige minnaar, een toegewijde tandarts („Je hoort bij dit gezin, op gepaste afstand”). Kortom, Ryan is een bitch. Of toch niet?

Flauw en grof

Want hoe verschrikkelijk ze zich gedraagt tegen de volwassen om zich heen, zo liefdevol is ze voor Olive die ze probeert te beschermen tegen het kwaad in de wereld. Zo vertelt ze haar dochter dat een vrouw kinderen krijgt via het bloed van een man, dat je niet mag neerkijken op immigranten en dat Leonardo di Caprio tijdens de opnames van Titanic verdronk en hij dus geen vrouwen onder de 25 meer kan daten.

Ja, de humor is soms flauw en ronduit grof, maar Ryan toont dat, onder de laag van zelfbescherming – ze is nog steeds boos dat Shep haar als twintiger bezwangerde en verliet – toch ook nog kwetsbaarheid schuilt. Dat maakt haar tot meer dan een schreeuwlelijk. Bovendien blijkt ze meer gevoelens voor de tandarts te hebben dan ze durft toe te geven.

Zo is The Duchess, ondanks een overdosis aan cynisme, meer dan een opgepimpte zesdelige comedyshow. Uiteindelijk bekritiseert Ryan, even grofgebekt als haar ex, de narcistische, dominante mannenwereld waarin ze zich staande moet houden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van comédienne en producent Phoebe Waller-Bridge die in de afgelopen jaren furore maakte met series als Fleebag en Killing Eve.

Door de botheid van mannen over te nemen, houden deze ongegeneerde actrices de kijker een spiegel voor. Zo wil in The Duchess Shep voor de tweede conceptie geld (stud fee) vangen: „Voor de therapie die ik nodig heb na je oude snee te zien. Ik ben een popster. Ik ben gewend aan hogere kwaliteit.” Precies, superbot. Maar Ryan weet er wel raad mee.

Serie The Duchess 6 afl. van 20 min. Netflix. ●●●●●