Rotterdam investeert 125 miljoen euro in walstroom voor zeeschepen

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam investeren de komende vijf jaar naar verwachting 125 miljoen euro in walstroom. Dat meldt de gemeente woensdag. Het doel is dat schepen die aanmeren in de haven „aan de stekker” gaan om de uitstoot van CO₂ en stikstof te verminderen. Voor de financiering van het project is volgens de partijen naast hun gezamenlijke investering nog wel zo’n 50 miljoen euro subsidie nodig vanuit het Rijk of de Europese Unie.

In totaal gaat het om acht tot tien walstroomprojecten voor verschillende zeeschepen. Deze gebruiken, wanneer ze stilliggen, elektriciteit voor bijvoorbeeld verlichting en koeling aan boord, stroom die vaak is opgewekt met dieselgeneratoren. Volgens de gemeente Rotterdam gebruiken de zeeschepen die aan de kade liggen nu jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250.000 tot 300.000 huishoudens. Dat zorgt voor de uitstoot van ongeveer 600.000 ton CO₂ en 8.000 ton stikstof. Het walstroomproject moet met „duurzaam opgewekte energie” in 2030 een besparing van 200.000 ton CO₂ opleveren.

De twee partijen willen de elektriciteit, die nodig is voor het leveren van walstroom, inkopen bij huidige aanbieders van duurzame stroom, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. Of hiervoor in de toekomst voldoende groene stroom beschikbaar is, noemt hij een „algemeen vraagstuk” voor de politiek.

Bij het Rotterdamse walstroomproject moeten vaste punten voor walstroom worden aangelegd aan publieke kades, zodat bezoekende schepen deze gemakkelijk weten te vinden. Daarnaast willen de gemeente en het Havenbedrijf walstroom aanleggen op privékades voor containerschepen, cruiseschepen, offshore-schepen en de veerboten naar de Engelse oostkust. Verder wordt geïnvesteerd in schepen waarvoor nu nog weinig mogelijkheden zijn voor walstroom, zoals natte bulkschepen die bijvoorbeeld olieproducten of vloeibare chemicaliën vervoeren.

Vorig jaar investeerde de haven in de Noord-Duitse havenstad Hamburg in tien nieuwe aansluitingen van walstroom voor cruise- en containerschepen die in 2022 klaar moeten zijn.