Einde dreigt voor Australisch koraalrif

Als Australië niet razendsnel ingrijpende maatregelen neemt, is het Groot Barrièrerif voor zijn oostkust verloren. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van de Great Barrier Reef Marine Park Authority, de Australische instantie die iedere vijf jaar de toestand van het rif onderzoekt. „De natuurlijke schoonheid en natuurlijke fenomenen [van het gebied] bestaan nog, maar ze vertonen tekenen van verslechtering op verschillende gebieden”, schrijven de onderzoekers. Australië draagt nu zorg „voor een steeds minder weerbaar rif”. In 2009 was er nog sprake van „een kruispunt tussen een positieve, goed beheerde en een veel onzekerder toekomst”. In 2014 heette het rif „een icoon onder druk”. Vier vragen over de toekomst van het rif.

1 Waarom zijn koraalriffen zo kwetsbaar?

Volgens het onderzoeksrapport is het rif „een van de meest complexe natuurlijke systemen op aarde”. In koralen leven beestjes (poliepen) en planten (algen) op een symbiotische manier samen. De poliepen bouwen een kalkskelet waarmee ze zichzelf aan een ondergrond hechten. Ze nemen eencellige algen op, die medeverantwoordelijk zijn voor de kleurenrijkdom van de koralen. Als de poliepen sterven biedt hun skelet weer plek voor nieuwe poliepen en zo ontstaat het bouwwerk. Koralen gedijen het best bij een temperatuur van rond de 26 à 27 graden. Ook hebben ze licht nodig, en daarmee niet al te diep water.

Het symbiotische karakter van poliep en alg maakt koraal gevoelig voor temperatuurschommelingen. Komt de temperatuur boven de 30 graden dan kan het rif in de problemen komen, vertelt marien ecoloog Han Lindeboom, emeritus hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. „Als zo’n periode met een hoge temperatuur te lang duurt, zal het koraal sterven. De algen functioneren dan niet meer normaal en daar kunnen de poliepen niet tegen. Ze gooien de algen eruit en sterven. Dan verbleekt het rif.”

Door klimaatverandering stijgt de gemiddelde temperatuur van het oceaanwater en duren warme periodes langer. Ook oceanen hebben te maken met hittegolven. „Die temperatuurstijging gaat sneller en is groter in het ondiepe water waarin koralen leven”, aldus Lindeboom. Vooral voor het noorden van het Groot Barrièrerif ziet het er niet goed uit. „Alleen aan de randen ontstaat daar soms nog verkoeling doordat er kouder water naar boven komt.”

2 Is temperatuurstijging de enige bedreiging?

„Het is wel het meest acute probleem”, zegt Lindeboom. Maar op termijn zal zich nog een andere bedreiging voordoen. Het overgrote deel van de kooldioxide die wordt uitgestoten bij het gebruik van fossiele brandstoffen, verdwijnt in de oceaan. In de atmosfeer leidt kooldioxide tot opwarming, in de oceanen tot verzuring. Als dat proces doorgaat zal in de komende honderd jaar de kalk van het koraal oplossen en kunnen poliepen geen skeletten meer bouwen.

Ook hebben de riffen, die altijd dicht bij de kust liggen, last van vervuiling vanaf land, vooral de instroom van fosfaten en stikstof. Die zorgen voor algenbloei. Dat zijn andere algen dan die in de koralen leven. Deze algen hechten aan de koralen, die dan te weinig licht krijgen en sterven. In Australië zorgt vooral de suikerrietteelt voor veel extra stikstof.

Slib dat vanuit land de zee inspoelt kan koralen in gevaar brengen. Zeker als ze toch al kwetsbaarder worden. „Dan zijn ze minder goed in staat om dat slib met hun armpjes weg te wuiven”, vertelt Lindeboom. Zelf zet hij zich in voor herstel van beschadigd koraal rond de Nederlandse Antillen. „Ook daar zorgt slib voor problemen. Dat komt mede door een toename van erosie, bijvoorbeeld door overbegrazing door verwilderde geiten.”

En ten slotte kunnen schepen hele stukken koraal wegslaan. In Australië gaat het vooral om grotere schepen voor de export van steenkool – de ergste klimaatvervuiler die er is.

3 Waarom is het erg als koralen verdwijnen?

Koralen spelen een grote rol in de kustbescherming. „Het zijn een soort levende dijken”, zegt Lindeboom. Voor Australië, met zijn rotsachtige kust, is dat belangrijk, maar voor veel laaggelegen eilanden als de Malediven of Nauru is het behoud van de riffen van levensbelang.

Het Groot Barrièrerif is ook een toeristische trekpleister. Het levert Australië jaarlijks zo’n 10 miljard euro op. Het rif staat nu nog op de Werelderfgoedlijst van Unesco. En de Australische regering wist tot nu toe met succes te voorkomen dat het van die lijst wordt gehaald of zelfs maar als ‘bedreigd’ wordt geboekstaafd.

4 Is het rif misschien toch nog te redden?

‘De uitdaging om de veerkracht van het rif te herstellen is groot’, aldus het rapport, maar het kan nog steeds. Hoe dat moet is ook duidelijk: op mondiaal niveau klimaatverandering tegengaan en op regionaal niveau de waterkwaliteit verbeteren.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Australië behoort wereldwijd tot de landen met het zwakste klimaatbeleid. Het is cynisch dat de diepere vaargeulen door het noordelijke deel van het rif worden uitgegraven ten behoeve van de steenkoolindustrie.

Volgens Lindeboom zijn de koraalriffen in de Cariben beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. In het verleden moesten ze hardere klappen opvangen, waardoor ze nu genetisch in het voordeel zijn.

Het Barrièrerif kan daar niet op wachten. Mede daarom wordt volgens Lindeboom onderzocht of koralen via genetische manipulatie minder kwetsbaar kunnen worden. Nuttig onderzoek, maar toepassing in de natuur noemt Lindeboom „riskant”. Als Australië echt iets wil doen om het rif te behouden, kunnen ze beter klimaatverandering tegengaan. „Bij 3,5 graden is het echt over.”