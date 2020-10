De Efteling mag voorlopig niet starten met de uitbreiding van het park omdat het bestemmingsplan hiervoor nog niet in orde is. Dat concludeert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag in een zaak die was aangespannen door omwonenden en omliggende bedrijven die tegen de plannen zijn. Volgens de raad is de uitbreiding die was goedgekeurd door de gemeenteraad van Loon op Zand „niet goed onderbouwd” en is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor omwonenden en de natuur.

Het gaat om een zogeheten tussenuitspraak van de Raad van State, die de uitbreiding in maart vorig jaar voorlopig blokkeerde. Dat betekent dat de gemeenteraad, dat in het najaar van 2018 groen licht gaf voor de uitbreiding, zich opnieuw over de plannen moet buigen en een half jaar de tijd krijgt om een nieuw besluit te nemen. Tot die tijd is het bestemmingsplan geschorst en mag de Efteling niet bouwen. Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad de gevolgen van de beoogde uitbreiding voor omwonenden op meerdere punten onvoldoende beoordeeld. Voorbeelden zijn geluidsoverlast en de afstand tussen nieuwbouw en de percelen van de bezwaarmakers. Ook moet de gemeenteraad alsnog „sluitend onderbouwen” dat de stikstofuitstoot niet toeneemt door de uitbreiding.

Het attractiepark en recreatiecomplex in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel wil het bestaande park met acht hectare uitbreiden naar het oosten en westen om zo te groeien van 5,25 miljoen (in 2019) naar 7 miljoen bezoekers in 2030. De Efteling wil daarvoor meer attracties bouwen, maar ook parkeergelegenheid uitbreiden en toegangswegen aanleggen en verleggen. De Efteling wil de uitspraak van de Raad van State eerst bestuderen voordat ze met een reactie komt over de afkeuring. „Deze uitspraak is een veelomvattend document, dat wij nu aan het bestuderen zijn”, laat een woordvoerder weten.