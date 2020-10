Postillion sluit tijdelijk alle vestigingen in Nederland

Hotel- en congresketen Postillion heeft woensdag alle negen vestigingen in Nederland gesloten. Het bedrijf vindt het niet meer rendabel de locaties open te houden na de dinsdag door het kabinet afgekondigde maatregelen.

Premier Mark Rutte (VVD) zei daarbij dat hotels, in tegenstelling tot cafés en restaurants, de komende weken wel open mogen blijven. Postillion is voor zijn inkomsten echter vooral afhankelijk van de zakelijke markt. Daarop gaat het slecht nu het advies is aangehaald om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Congressen voor maximaal dertig personen mogen wél doorgaan.

Postillion-directeur Eric-Jan Ginjaard zag de boekingen sinds de aanscherping van de maatregelen op 28 september al teruglopen. „We besloten toen al dat het bij verdere verzwaring geen zin had om open te blijven. De zakelijke ontmoeting is ons enige bestaansrecht. Als we onder een bepaalde bezettingsgraad komen, kunnen we beter tijdelijk sluiten.”

In het voorjaar ging Postillion al ruim twee maanden dicht. Dat leidde toen tot het schrappen van een derde van de 350 arbeidsplaatsen. Daarmee is de organisatie volgens Ginjaard „nu weer op orde” en zijn er „genoeg” buffers om de tweede coronagolf te overleven.

Toch zal de omzet over dit jaar fors lager uitkomen dan de 40 miljoen euro uit 2019. „Ruim 65 procent daaronder, schat ik nu in.” De winst voor belastingen zal naar verwachting met 10 miljoen euro dalen. „Dat is fors, maar door tijdig in te grijpen heb ik het gevoel dat we de controle weer hebben en dus nu zelf ervoor kunnen kiezen de hotels te sluiten.”

Hoe lang de sluiting duurt, is nog niet bekend. „We moeten wel echt wachten totdat de marktvraag weer toeneemt. Als dat over twee weken al zo is, kan het zijn dat we een ander besluit nemen.”

Nauwelijks gasten in grote steden

Of er andere hotels zijn die het voorbeeld van Postillion volgen, is nog onduidelijk. Koninklijke Horeca Nederland ziet „grote verschillen in regio’s in het land en type hotels”. „Op dit moment zijn er in veel hotels, met name in de grote steden nauwelijks gasten. Met een bezettingsgraad sinds juni van amper 60 procent – in de grote steden en vooral Amsterdam ligt dat zelfs lager dan 15 procent - zijn veel hotels op dit moment structureel verliesgevend, al zijn er landelijke verschillen.”

Hotelketen Fletcher zag woensdag het aantal boekingen juist fors toenemen ten opzichte van een dag eerder. Het bedrijf is minder afhankelijk van de zakelijke markt. „We waren angstig dat de maatregelen ook voor ons zouden gelden, maar de bar en het restaurant blijven open”, zegt eigenaar Rob Hermans. „Juist in deze tijd liggen er kansen voor hotels om Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan, binnen te halen.”

Ook de hotelketens NH, Van der Valk en Bastion blijven gewoon open. „Wij richten ons op de nationale markt. We zien veel zakelijke reizigers uit Nederland die een of meerdere overnachtingen bij ons boeken”, zegt eigenaar Maik Willems van Bastion Hotels. „Onderhoud aan een machine verricht je nou eenmaal niet vanuit huis.”