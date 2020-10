Ik zat tegen beter weten in met fotograaf Jan Dirk van der Burg op een barkruk achter grote stapels gezamenlijk werk die ze bij boekhandel Stumpel in Krommenie met recht van retour hadden ingeslagen. Af en toe kwam er iemand voorbij om zich te beklagen over de toestand in het land.

Ik schrok op van de krassende stem van een emeritus hoogleraar sociaal-economische geschiedenis die zelf ook niet meer kon herhalen hoe hij ooit vanuit Denemarken in Krommenie was verzeild. Zoals alle mensen daar kwam hij niet voor een boek, maar voor een praatje. In dit geval een ongevraagd college.

Hij relativeerde alle gebeurtenissen van de laatste maanden met de mededeling dat als we in 1600 geboren zouden zijn, we dan hoogstwaarschijnlijk negen pandemieën hadden overleefd en in 1670 zouden zijn overleden en dat de economie in die tijd alleen maar zou zijn gegroeid.

In ons zicht verplaatste de sympathieke boekhandelaar een hele stapel boeken van de ene naar de andere tafel.

„Er treedt hooguit een verschuiving op, van de ene branche naar de andere. Individuele gevallen zullen worden getroffen, maar ook zij zullen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.”

Hij woog ons boek in de hand, besloot tot aanschaf en zei dat we alle klagers maar moesten zeggen dat ze waarschijnlijk overbodig werden, maar dat ze dat in wezen al waren. Het was juist prettig voor ze dat ze nu werden gedwongen om na te denken over hun levens.

„Anders doen ze dat niet.”

Hij was al onderweg naar de kassa, toen hij zich omdraaide, de armen spreidde en zei: „Ook dit zal allemaal verdwijnen. Maar zeg eerlijk: zult u het missen? Mist u paard en wagen? Het zag er gezellig uit, maar mist u het echt?”

Even later meldde de boekverkoper zich, we kregen een folder met een historische stadswandeling door Krommenie die we ook van de toonbank hadden kunnen grissen.

„Twee boeken verkocht”, zei ze, „ik vind dat niet tegenvallen.”

Ze had wat opgevangen over paarden en wagens, daar had ze ook boeken over in de geschiedenishoek, rechts achterin.

„U vraagt wij draaien.”

Ik zei dat het allemaal ging verdwijnen.

„Dat hoop ik”, zei ze.

Ze dacht dat we haar stapels boeken bedoelden.

Die van ons gingen terug naar de uitgeverij.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 oktober 2020