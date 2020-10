Ook de Naxi-cultuur is uiteindelijk niet opgewassen tegen Beijing

Op een tafeltje op de binnenplaats van een witgepleisterd huis ligt een vel papier met vierkante hokjes. In elk hokje staat een keurig gekalligrafeerd Chinees karakter. „Dat heeft mijn 12-jarige zoon geschreven”, zegt mevrouw Zhang trots.

De 42-jarige Zhang, die haar voornaam liever niet geeft, is tussen de middag even thuisgekomen van school om haar schoonmoeder te helpen met de grote, zoete koeken die het Naxi-minderheidsvolk eet als feestelijke lekkernij tijdens het Midherfstfestival. Ze is zelf een Naxi, ze geeft wiskunde op de middelbare school. Ze laadt de met sesamzaad overdekte koeken uit haar bruine Volkswagen en draagt ze hun huis binnen.

Dat huis staat aan de rand van het oude centrum van het stadje Shuhe, in de zuidwestelijke provincie Yunnan. Haar zoon is naar school, haar 73-jarige, kromgegroeide schoonmoeder draagt een grote, blauwe pet. Het hoort bij de traditionele blauwzwarte klederdracht van de Naxi, een van de 55 officiële minderheidsvolkeren van China. De circa 300.000 Naxi hebben een eigen taal en wonen in de uitlopers van de Himalaya.

Haar zoon zit op een school waar al het onderwijs in het Chinees wordt gegeven. „Dat kan niet anders, want er zijn hier helemaal geen scholen die les geven in het Naxi”, zegt mevrouw Zhang. Ze stopt haar koeken voorzichtig in ronde kartonnen dozen met grote Chinese karakters op een rode achtergrond. Ze zijn erg broos.

Er werd rond de eeuwwisseling nog Naxi gesproken in de lagere klassen van de basisschool, om zo de overgang van thuis, waar de meeste kinderen Naxi spraken, naar school te verkleinen. Ook wilde men zo in elk geval nog iets van de traditionele cultuur overdragen. Nu is Chinees op de basisschool al meteen de voertaal. Hoogstens is er nog ruimte voor een of twee uurtjes apart onderwijs in de moedertaal, vertellen ook de ouders van de enige school in het dorp als ze hun kinderen komen ophalen.





In het west-Chinese Xinjiang en in Tibet is het onderwijs in moedertalen als het Tibetaans, het Oeigoers en het Kazachs ook al sinds het begin van de eeuw steeds meer vervangen door het Chinees, maar in Binnen-Mongolië verliep dat proces trager.

Toen het lokale departement voor onderwijs eind augustus plotseling besloot om voortaan ook daar vrijwel al het onderwijs in het Mandarijn te geven, leidde dat tot onverwacht hevig verzet. Zo’n driehonderdduizend Mongolen zouden in staking zijn gegaan, ouders hielden hun kinderen thuis. Ze waren bang dat ze met hun taal ook hun cultuur zouden verliezen.

Angst

Inmiddels is de onrust onderdrukt: er werd onder meer gedreigd dat mensen hun baan zouden verliezen als ze zich zouden blijven verzetten.

Het is heel moeilijk om in Binnen-Mongolië nog te spreken met mensen die bezwaar hebben tegen het verdwijnen van hun taal en cultuur: de angst zit er te diep in. In Shuhe, waar ook een minderheid woont die zijn taal en cultuur dreigt te verliezen, willen de mensen nog wel iets zeggen, al is dat meestal niet met hun volledige naam erbij.

Mijn kleinkinderen verstaan nog wel Naxi, maar ze spreken het niet meer Mevrouw Li

Mevrouw Zhang vertelt dat ze haar eigen Naxi-cultuur heel waardevol vindt. „Thuis spreken we altijd Naxi: ik vind het heel belangrijk dat we zo onze eigen cultuur kunnen doorgeven.” Ze spreekt zelf vlekkeloos Chinees en Naxi, maar kinderen van de leeftijd van haar zoon spreken Naxi vaak nog maar mondjesmaat, zo blijkt even verderop in het dorp.

Daar zit de 83-jarige mevrouw Li in het zonnetje kleren te wassen in een watergeul die langs de nieuwbouwhuizen stroomt. Ook zij draagt een blauwe Naxi-pet. Ze spreekt maar heel moeizaam Chinees. Met haar klein- en achterkleinkinderen kan ze daarom nauwelijks praten. „Ze verstaan nog wel wat Naxi, maar ze spreken het niet meer”, vertelt ze. Of ze dat jammer vindt? „Natuurlijk, maar wat kan je eraan doen?” zegt ze met een ongemakkelijke lach.

Deels is het verdwijnen van de Naxi-taal en cultuur een natuurlijk proces: de gebieden waar Naxi wonen zijn veel minder geïsoleerd dan vijftig jaar geleden, jonge Naxi verlaten net als andere Chinezen massaal het platteland op zoek naar een betere toekomst in de steden. Dat maakt het voor hun relatief kleine taal moeilijk om te blijven bestaan.

Maar het heeft ook te maken met een veranderend beleid van de overheid. Er is een steeds grotere dwang om al het onderwijs in het Chinees te geven, en die heeft weer te maken met een fundamenteel veranderde houding van de Chinese overheid ten aanzien van de minderheden binnen de Chinese landsgrenzen.

Zoete Midherfstkoeken met veel sesamzaad, een Naxi-lekkernij. Foto Garrie van Pinxteren

Vroeger stond de Sovjet-Unie model voor het Chinese beleid, tegenwoordig verrassend genoeg de Verenigde Staten. Onder het op de Sovjet-Unie geïnspireerde beleid bestuurden minderheden in principe zichzelf in autonome gebieden, al was die autonomie in de praktijk zeer beperkt. Maar minderheden mochten wel meer dan een kind krijgen, en ze konden met lagere cijfers dan Han-Chinezen naar de universiteit.

Vooral professor Ma Rong van de Universiteit van Beijing ageerde al in het begin van deze eeuw tegen dat beleid. Dat had niet geleid tot het wegnemen van spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zo stelde hij. Het kon op den duur zelfs leiden tot het uiteenvallen van China, net zoals dat met Joegoslavië en de Sovjet-Unie gebeurde, waarschuwde Ma. Hij stelde in plaats daarvan een smeltkroes voor naar Amerikaans voorbeeld, waarbij elke Chinese staatsburger dezelfde taal en cultuur moest gaan delen.

Veiligheid

Steeds meer wetenschappers vielen hem bij. Zij kregen ook het oor van de in 2012 aangetreden Xi Jinping. Hun voorstel paste bij zijn idee dat de veiligheid en stabiliteit van het Chinese rijk vóór al het andere gaat, en dat stabiliteit cruciaal is, zeker in de grensgebieden.

Stabiliteit is ook nodig om de Nieuwe Zijderoute te kunnen uitrollen, de BRI. Die loopt door Binnen-Mongolië, door Xinjiang en ook door Tibet. Stabiliteit betekent in de praktijk het uitbannen van nomadische activiteiten, en is daarmee ook gunstig voor het exploiteren van koper, kolen, goud en lithium in Tibet en van olie, gas en kolen in Xinjiang.

Het heeft in de praktijk geleid tot zeer omstreden beleid in Xinjiang, waar volgens een recent bericht in twee jaar tijd zo’n 380 interneringskampen zijn gebouwd, waar tot wel 1,8 miljoen mensen worden vastgehouden. Er zijn inmiddels ook aanwijzingen dat China een vergelijkbaar beleid invoert in Tibet.

Het is veel beter als jongeren goed Mandarijn kunnen spreken Mevrouw Zhang

Naxi zijn veel minder talrijk dan Tibetanen, Oeigoeren en Mongolen. Er zijn naar schatting nog zo’n driehonderdduizend mensen die Naxi spreken. Ze wonen vooral in de zuidwestelijke provincies Yunnan en Sichuan, te midden van veel andere, kleinere minderheidsvolkeren en van Han-Chinezen.

Deze kleinere minderheden hebben nog sterker te maken met het verlies van hun eigen taal. Al in 2010 stelden de VN dat er in China 100 talen op het punt stonden te verdwijnen, in 2017 was dat aantal naar 144 opgelopen tot bijna de helft van de rond de 300 talen die China officieel telt.

In een klein museum voor borduurkunst in het stadje Baishi leidt Ah Cai een aantal bezoekers rond. Hij verdiept hij zich in de geschreven taal van de Naxi, het Dongba. „Het schrift is speciaal bedoeld voor gebruik in een religieuze context”, vertelt Ah Cai. „Gewone mensen konden het al nooit schrijven.” De Dongba-religie is van oorsprong een natuurgodsdienst die is beïnvloed door het Tibetaanse boeddhisme.

Een vel met de geschreven taal van de Naxi, het Dongba. Foto Garrie van Pinxteren

Ah Cai schat dat er op het moment nog zo’n driehonderd mensen zijn die het Dongba beheersen. „Maar ik ben bang voor de toekomst”, zegt hij. Jonge mensen geloven in de wetenschap, ze geloven niet meer in religie. Ik ben bang dat het Dongba daarom ten dode is opgeschreven.”

Houten huis

Mevrouw Zhang, die de Naxi-cultuur een warm hart toedraagt, woonde vroeger in een van de prachtige, oude houten huizen in het centrum van Shuhe. Dat huis heeft ze nu verhuurd, net als veel van haar buren. Uitbaters uit heel China zijn naar Shuhe gekomen in de hoop er wat te verdienen met een restaurant, een hotel of een souvenirwinkel.

Het centrum van Shuhe is daarmee in een noodvaart veranderd in een soort Volendam: toeristen uit de hele wereld komen er de ‘authentieke’ cultuur van de Naxi opsnuiven, maar daar komen niet al te veel Naxi meer aan te pas.

Toch is mevrouw Zhang niet ontevreden. „We wonen nu kleiner, maar we hebben wel extra inkomsten uit de verhuur van ons oude huis”, zegt ze. „Natuurlijk verdienen de mensen die de huizen van ons huren er meer aan dan wij, maar het toerisme geeft ook ons werk. Er zijn banen in de schoonmaak, de reparatie en de bouw bijgekomen.”

Zou ze haar zoon niet liever naar een Naxi-school sturen als ze die mogelijkheid had? „Nee, want daarmee zou ik hem veel kansen ontnemen”, zegt ze beslist. „Jongeren zoeken tegenwoordig vooral werk buiten hun eigen regio. Dat gaat veel beter als ze goed Mandarijn spreken.”

In Baishi, even verderop, speelt een orkestje van stokoude mannen in klederdracht onder een afdakje Naxi-muziek. Je kunt een cd van ze kopen, of wat geld geven voor het optreden. Maar opvolgers? Die hebben deze oude mannen niet.