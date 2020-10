Begin jaren 70 promoveerde Ferry Hoogendijk aan de VU. Een omstreden promotie. In de corona (het aanwezige forum der hoogleraren) zat een man in een felrode toga. Dat viel uiteraard op tussen al die zwartrokken. Aan het eind van de publieke verdediging van het proefschrift, riep de pedel: „Hora Est.” De man in de rode toga ging staan en riep: „...het was weer niet zo best.” Die man was Julius Vischjager. De enige die publiekelijk protesteerde.

