Mysterieuze besmetting

De ogenschijnlijk genezen Donald Trump riep op een vliegveld dat hij alweer a big fat kiss kon geven aan the guys and the beautiful women. Ik stond op het punt me via de Amerikaanse ambassadeur gretig aan te melden, toen ik werd overvallen door het bericht dat ook burgemeester Aboutaleb het coronavirus had opgelopen.

Toch maar even wachten met die kus (liever ook geen tongzoen), want dat virus is kennelijk tot álles in staat. „Het virus is los”, hoorde ik een Nederlandse deskundige – een van de talloos velen – onlangs zeggen. Raak geformuleerd.

Eerst besmet het virus de president van de Verenigde Staten; een indrukwekkende prestatie want ook al is Trump een roekeloze mafketel, het vereist vindingrijkheid om zo kort voor de verkiezingen tot hem door te dringen. Deze besmetting is nog niet achter de rug of het virus springt alweer op een Nederlandse autoriteit over. Ditmaal iemand die juist zijn uiterste best heeft gedaan om besmetting te voorkomen. Alsof het virus wil zeggen: „Ik lust jullie allemaal rauw, mondkapjes of geen mondkapjes.”

De wonderbaarlijke genezing van Trump laat me met enkele lastige vragen achter. Trump is er bij mijn weten niet voor naar Lourdes geweest, noch heeft hij zich laten instralen door onze eigen Jomanda, hoewel me dat een heilzame combinatie lijkt: een politieke oplichter in de ban van een kwakzalver uit Tiel, over wie tv-presentator Carlo Boszhard eens zei: „Haar krachten en gaven zijn absoluut een feit.”

Welke medicijnen heeft Trump precies gekregen? Kunnen wij daar ook óns voordeel mee doen? Of is het nog steeds mogelijk dat hij een terugslag kan krijgen, zoals sommige Amerikaanse artsen hebben beweerd? Hier en daar wordt gesuggereerd dat het één grote, wanhopige propagandastunt is van een kerngezond iemand die zijn nederlaag probeert te ontlopen, maar ik geloof niet dat Trump van ingewikkeld bedrog houdt: hij liegt en bedriegt liever met open vizier.

Tot dusver heb ik van de Covid-19-kenners nog geen bevredigend antwoord gekregen op deze vragen. Daar komt nu de mysterieuze besmetting van Aboutaleb bij. Mijn verbazing zou niet groter zijn geweest als was gebleken dat de paus behandeld werd voor een geslachtsziekte. Of wanneer Kees van der Staaij beweerde dat hij al jarenlang een geheime verhouding heeft met Gert-Jan Segers.

Aboutaleb droeg al mondkapjes voordat het kabinet daartoe dringend geadviseerd had. Nog in september zei hij: „We hebben niet alleen een Covid-probleem, maar ook een probleem met het gedrag van de burger. Die te vaak denkt dat het virus wel besmettelijk, maar niet dodelijk is.”

Aboutaleb pleegt bij zulke uitspraken zo ernstig te kijken dat ik hem liever burgervader dan burgemeester noem. Wie haalde het in zijn/haar hoofd om hem tot op minder dan anderhalve meter te naderen? Het is buitengewoon wreed van het virus om zo’n oppassende man te grazen te nemen. Johnson, Bolsonaro, Trump, je praat het niet goed, maar begrijpt de antipathie van het virus. Maar Aboutaleb? Hier gaat het virus alle perken van goede smaak en fatsoen te buiten.

Misschien beginnen we in Nederland nu eindelijk te begrijpen dat dit virus niet een of andere vreemde snaak is, een eigenaardige speling van de natuur die onze feestjes versjteert, maar een echte vijand – een doodsvijand.