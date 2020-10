Met laserlicht het brein besturen

Uitvinder Karl Deisseroth brengt met optogenetica verschillende technologieën uit biologie, genetica en optica samen. Met hulp van groene algen, blauw laserlicht, virussen en glasvezelkabeltjes ontwikkelde hij een revolutionaire techniek die zorgde voor een doorbraak in het hersenonderzoek.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.