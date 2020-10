De gezinsleden van president Donald Trump lijken hun coronabesmettingen relatief goed te hebben doorstaan. First lady Melania Trump zegt woensdag slechts „minimale symptomen” te hebben gehad en inmiddels negatief te zijn getest. Barron Trump, de veertienjarige zoon van Melania en Donald Trump, is ook besmet geweest met het coronavirus maar heeft volgens zijn moeder helemaal geen symptomen vertoond. Ook hij is inmiddels negatief getest.

Melania Trump schrijft in een verklaring last te hebben gehad van „lichaamspijnen”, hoest, hoofdpijn en moeheid. Ze zegt behandeld te zijn door een medisch team, maar ook „voor een natuurlijke weg” te hebben gekozen door veel vitamines en gezond eten tot zich te nemen. Haar zoon heeft volgens haar nergens last van gehad omdat hij een „sterke tiener” is. Het was tot dusver niet bekend dat Barron ook besmet was met het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

Ondertussen heeft virusadviseur Anthony Fauci tegen NBC News gezegd dat president Trump het coronavirus niet meer kan verspreiden. Dit baseert hij op basis van meerdere negatieve coronatests die de president zelf heeft afgenomen én een extra test van de National Institutes of Health. Dit betekent dat Trump donderdag bij de ondervraging van NBC News, dat als vervanging van het kandidatendebat dient, aanwezig kan zijn. NBC News wilde een onafhankelijk oordeel over Trumps conditie voor het instemde het debat te organiseren.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Melania en Barron Trump hersteld van coronabesmetting