Mark Rutte ontpopte zich plots tot televisiecriticus

De man met de hamer liet zijn gereedschap keihard op andermans leest knallen. Mijn leest. Tijdens zijn persconferentie ontpopte Mark Rutte zich plots tot televisiecriticus, toen hij zich beklaagde over hoe in de talkshows Op1 en Jinek „mensen zitten die maatregelen bespreken. Ik heb het liefst dat er mensen zouden zitten die zeggen: het gaat niet goed met het virus.”

Ik had het zelf kunnen opschrijven, daar niet van, maar door deze branchevervaging van bovenaf vroeg ik me dadelijk af hoe tv-criticus Mark Rutte de rest van de dinsdagavond beoordeeld zou hebben. Van De Vooravond zou hij stellig in de war zijn geraakt, want daar zat een zekere Jort Kelder, die hij nog kende van zijn eigen verjaardag (of was het toch van tv?). Deze Kelder begon over een fiscale compensatie voor de scheve leedverdeling tussen jongeren en babyboomers. Dat klonk als een pleidooi voor vermogensbelasting, maar helaas werd er niet doorgevraagd.

Van de talkshows die de bijzondere belangstelling hadden van de kritische kijker Rutte, was er een die bleek teruggekeerd in de lockdownstand: bij Op1 waren alle frivoliteiten geschrapt en aan tafel zaten artsen, bestuurders, doktoren, economen, politiemensen (en Joost Vullings). Wat niet betekende dat alle teksten de premier zullen hebben bekoord: zo stelde econoom Barbara Baarsma dat het draagvlak onder de coronamaatregelen de afgelopen maanden al was weggeslagen.

Jinek had ruimte voor een item over 100 iconische voorwerpen in de Nederlandse cultuur (wordt het niet-medische mondkapje nummer 101?), maar kwam daar pas na 67 minuten uitzending aan toe.

Er was één programma dat de televisiecriticus Rutte zeker nog minstens vier weken zou onthouden. Nee, niet First Dates. Het pareltje van de avond was na tienen te zien op NPO2 en heette Zouden ze het weten (VPRO). In die korte documentaire portretteerde Kim Faber de Vlaamse kleuterjuf Magalie Alpaerts. Zij werd zeven jaar geleden, op haar 23ste, door een groep ouders beschuldigd van misbruik van hun kinderen. In een woedende oploop voor basisschool De Blokkendoos gooiden ze de perversiteiten eruit die de juf tijdens hun middagslaapje met de leerlingen zou hebben uitgehaald: „Onze kinderen worden verkracht!”

2Doc kort: Zouden ze het weten Hoe pak je de draad weer op nadat je leven kapot is gemaakt door valse beschuldigingen? De Belgische juf Magalie was 23 jaar toen ze onterecht beschuldigd werd van kindermisbruik. Na zes jaar probeert ze opnieuw om juf te zijn. Waar vind je de kracht om door te gaan als de maatschappij zijn oordeel al klaar heeft? Kijk de '2Doc kort: Zouden ze het weten' om 22.40 uur op NPO 2. Geplaatst door VPRO op Dinsdag 13 oktober 2020

Alleen: er bleek niets van waar. Alpaerts werd na elk onderzoek vrijgepleit. Faber volgt haar als ze weer aan het werk gaat. Dat doet ze vol verlangen om weer met kinderen te werken, ze is een typische hart-en-ziel-leerkracht. Ook zien we haar op boksles, een logische sport voor een vrouw die zo’n oplawaai van het lot heeft gekregen. Ze vraagt zich af of ze ouders over de oude beschuldigingen moet vertellen, maar doet dat in samenspraak met de schoolleiding niet.

Na een paar maanden blijkt dat ze moeite heeft met oudergesprekken omdat ze bang is dat er toch onverhoeds over De Blokkendoos begonnen zal worden. Dat gebeurt niet, maar toch wordt ze steeds banger: „Ik faal als juf.” In het voorjaar vertelt ze dat haar „eetstructuur helemaal kapot” is en gaat het over automutilatie. Niet veel later heeft ze zich laten opnemen. In de laatste scène, opgenomen in juni met Alpaerts’ mobiele telefoon, zit een gebroken juf op de grond van haar lokaal. Ze gaat ander werk zoeken.

Het hartverscheurende aan Zouden ze het weten is dat er in dat hele jaar eigenlijk niets is gebeurd, maar dat de angst voor uitsluiting door de gemeenschap deze onschuldige vrouw van binnenuit heeft verteerd. Wat dat precies betekent? Soms kun je de les niet helemaal formuleren, maar weet je toch dat je iets hebt geleerd – of je nu televisierecensent bent of minister-president.