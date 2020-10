Oud-parlementariërs Gouden Dageraad krijgen dertien jaar cel

Zes voormalige parlementariërs van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad zijn woensdag door de rechtbank veroordeeld tot dertien jaar cel. Dat meldt The New York Times. Het zestal, onder wie de voormalige partijleider Nikos Michaloliakos, werd schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie en aanzetten tot haat.

In totaal werden 68 voormalige politici en andere leden van de extreemrechtse partij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, moordpogingen, illegaal wapenbezit en geweld. Vijf partijleden, onder wie Giorgos Roupakias, werden veroordeeld voor poging tot moord op drie Egyptische vissers in 2012. Daarnaast kreeg Roupakias de zwaarste straf, levenslang voor het doodsteken van de antifascistische rapper Pavlos Fyssas in 2013. Die straf is bovenop de tien jaar voor deelname aan een criminele organisatie.

Die steekpartij en de daarop volgende protesten waren aanleiding voor de Griekse autoriteiten om Gouden Dageraad te vervolgen, schrijft persbureau Reuters. Het strafrechtelijke onderzoek richtte zich naast de moord ook op geweld van voormalig politici van de partij jegens immigranten en linkse activisten en de vraag of de partij een criminele organisatie was.

In 2012 trad de anti-immigrantenpartij toe tot het parlement, op het hoogtepunt van wat voor Griekenland de ergste financiële crisis in decennia was. Gouden Dageraad speelde onder meer in op anti-regeringssentimenten onder de bevolking.