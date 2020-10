Inspectie: capaciteit en kwaliteit huidige tbs-systeem ontoereikend

De staat van het huidige tbs-systeem is ontoereikend om veroordeelden op een verantwoorde manier te re-integreren in de maatschappij. Er is onder meer te weinig plek en gekwalificeerd personeel, concludeert de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in een woensdag gepubliceerd rapport. Volgens de onderzoekers zijn extra investeringen nodig om de tbs-keten op peil te brengen.

De „delicate balans” tussen het veilig houden van de maatschappij en het stapsgewijs re-integreren van tbs’ers dreigt niet langer gevonden te worden, aldus de inspectie. Volgens de onderzoekers worden steeds vaker praktische overwegingen meegenomen in de keuze om tbs’ers meer vrijheden te geven. Waar het eigenlijk alleen zou moeten gaan om de voortgang van de behandeling en de mogelijke risico’s voor de maatschappij, spelen steeds vaker ook het gebrek aan personeel en behandelplekken een rol, aldus de inspectie. Dit heeft onder meer te maken met een te lage doorstroom van tbs’ers vanuit tbs-klinieken naar behandelafdelingen met een lichter regime.

De inspectie doet meerdere aanbevelingen aan minister van Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD). Zo moet die ervoor gaan zorgen dat „de juiste en kwalitatief hoogwaardige forensische zorg” tijdig beschikbaar wordt voor tbs’ers. Ook moeten tbs-klinieken beter leren van gemaakte fouten. In reactie op de bevindingen van de inspectie schreef Dekker woensdag in een Kamerbrief de capaciteit en kwaliteit van de forensische zorg te zullen verhogen. Dit betekent meer plekken, maar ook wil hij de manier waarop verlof verleend wordt aanscherpen en de regievoering op tbs-behandelingen verbeteren. Zo moeten tbs’ers minder met algemene regels en meer met maatwerk begeleid worden.