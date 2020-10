In plaats van tweede kandidatendebat draven Trump en Biden nu afzonderlijk op

Het moest het tweede debat worden tussen de Amerikaanse presidentskandidaten, maar nu zullen Donald Trump en Joe Biden in afzonderlijke lokale debatten te zien zijn. NBC News heeft woensdag toegezegd mee te werken aan een live-uitzending bij het Perez Art Museum in Miami, op de voorwaarde dat Trump een onafhankelijke coronatest afneemt. Die moet beoordeeld worden door de vermaarde viroloog Anthony Fauci, aldus persbureau AP. Voor Biden was eerder al een lokale avond gepland in Philadelphia, uitgezonden door ABC News.

De twee debatten vinden op hetzelfde tijdstip plaats. NBC liet weten dat de Republikeinse kandidaat Trump op ruim 3,5 meter wordt geplaatst van zowel de gespreksleider als het publiek, die hem vragen kunnen stellen. Bezoekers moeten een mondkapje dragen en afstand van elkaar houden. Ook wordt hun temperatuur bij binnenkomst opgemeten.

Het tweede kandidatendebat tussen Trump en Biden, dat ook in Miami gehouden zou worden, werd afgeblazen vanwege Trumps besmetting met het coronavirus twee weken terug. De president kreeg nog de optie om ‘virtueel’ op te komen dragen, maar dat voorstel wees hij af.

Het eerste kandidatendebat kon op veel kritiek rekenen en werd door meerdere commentatoren „het slechtste kandidatendebat ooit” genoemd. De discussie ontaarde in een schreeuwpartij tussen de president en Biden, waarbij Trump de Democraat voortdurend onderbrak.

