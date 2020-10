Na Chinese druk stelt Frans museum expositie over Mongoolse Rijk uit

Een museum in het Franse Nantes heeft een tentoonstelling over het Mongoolse Rijk drie jaar uitgesteld onder druk uit Beijing. Dat heeft het museum eerder deze week bekendgemaakt. In de expositie zouden stukken te zien zijn waar de Chinese overheid goedkeuring voor moest geven. Die heeft Beijing niet verleend, waardoor de tentoonstelling niet compleet kan zijn voor de geplande opening. Het museum heeft tijd nodig de expositie opnieuw op te bouwen.

Het Historisch Museum Nantes werkte voor de expositie samen met het Binnen-Mongolië Museum in Hohhot, gelegen in de autonome regio Binnen-Mongolië in het noorden van China. Beijing moest toestemming geven voor het gebruik van museumstukken uit Hohhot voor de expositie. In Binnen-Mongolië, dat grenst aan het land Mongolië, vonden vorige maand grootschalige protesten plaats tegen plannen om leerlingen enkel nog in het Chinees en niet in het lokale Mongools te onderwijzen. Critici vrezen dat na Tibet en Xinjiang ook Binnen-Mongolië onder druk uit de hoofdstad moet ‘verchinezen’ en er weinig ruimte voor de eigen cultuur en geschiedenis wordt gelaten.

Bevooroordeeld herschrijven

Het Chinese erfgoedbureau zou het museum gevraagd hebben bepaalde begrippen, zoals ‘keizerrijk’, ‘Dzjengis Khan’ en ‘Mongools’, te schrappen uit de tentoonstelling. Ook zou Beijing de inhoud, bijvoorbeeld de begeleidende teksten en flyers, hebben herschreven. Deze bevatte volgens de organisatie in Nantes „elementen van bevooroordeeld herschrijven” en waren erop gericht „de Mongoolse geschiedenis en cultuur volledig te laten verdwijnen ten voordele van een nieuw nationaal verhaal”. Het Historisch Museum spreekt van censuur en weigerde de aanpassingen over te nemen. Daarop besloot het de tentoonstelling uit te stellen.

Volgens het museum is „het standpunt van de Chinese regering tegen de Mongoolse minderheid deze zomer” verhard. „Na advies van historici en andere specialisten hebben we het besluit genomen om deze productie stop te zetten uit naam van de menselijke, wetenschappelijke en ethische waarden die we verdedigen”, aldus het museum. De organisatie probeert de oorspronkelijke tentoonstelling momenteel opnieuw op te bouwen met behulp van Europese en Amerikaanse collecties. De tentoonstelling stond aanvankelijk gepland voor oktober 2020, maar deze werd vanwege het coronavirus uitgesteld tot de eerste helft van 2021. Het museum verwacht nu dat de expositie in oktober 2024 pas plaats kan vinden.