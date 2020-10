FBI-agent: ook gouverneur Virginia was doelwit ontvoering

De groep mannen die voornemens was de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan te ontvoeren, had ook plannen gemaakt om gouverneur Ralph Northam van Virginia te kidnappen. Dat heeft een FBI-agent dinsdag gezegd tijdens een hoorzitting, meldt persbureau AP. De groep van dertien mannen zou het plan eerder dit jaar hebben besproken tijdens ontmoetingen in Dublin in de staat Ohio.

Zes mannen werden vorige week gearresteerd in de zaak omtrent de geplande ontvoering van gouverneur Gretchen Whitmer. Nog eens zeven mannen werden aangehouden vanwege mogelijke medeplichtigheid aan terrorisme. De groep, die vanaf begin dit jaar door de FBI in de gaten werd gehouden, zou de autoriteiten in Michigan hebben willen uitschakelen om vervolgens een autarkische staat te bouwen. Ook in Virginia wilde de groep volgens de FBI-agent de macht omverwerpen. De mannen zouden het niet eens zijn geweest met de toegepaste lockdownmaatregelen in de twee staten.

Kritiek van president Trump

Whitmer en Northam, beiden gouverneur namens de Democraten, kregen eerder dit jaar nog kritiek te horen van president Donald Trump over hun (te strenge) optreden tijdens de coronacrisis. Trump riep in een tweet zelfs op tot bevrijding van onder meer de staat Michigan. In een recent interview met Fox News beschuldigde Trump Northam er nog van dat hij een „baby geëxecuteerd” zou hebben, omdat hij voorstander is van abortus.

Northam brengt de bedreigingen aan zijn adres in verband met de uitspraken van president Trump. Een woordvoerder van de gouverneur zei dinsdag tegen AP dat de Amerikaanse president „geregeld geweld aanmoedigt tegen mensen die het oneens met hem zijn”. Volgens haar kunnen de uitspraken van Trump leiden tot mogelijke „dodelijke gevolgen”. Northam zei zelf tijdens een persconferentie dat hij en zijn familie zich veilig voelen en dat hij zich niet snel laat intimideren. Zijn beveiliging werd eerder dit jaar nog aangescherpt, toen de gouverneur een wet voor de controle op wapenbezit tekende.