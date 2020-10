‘EU-sancties tegen onder anderen FSB-baas wegens vergiftiging Navalny’

De Europese Unie wil sancties opleggen aan zes hooggeplaatste Russische functionarissen die betrokken zouden zijn geweest bij de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny. Dat melden The New York Times en het Duitse persbureau DPA woensdag. Drie van de aangewezen Russen zijn vertrouwelingen van president Vladimir Poetin.

De bekendste naam op de lijst is die van Aleksandr Bortnikov, de baas van de staatsveiligheidsdienst FSB. Maar ook Sergej Kiriënko, het plaatsvervangend hoofd van het presidentiële apparaat, en Andrej Jarin, het hoofd van van het presidentiële kantoor voor binnenlandse zaken, werken nauw samen met Poetin. De anderen zijn Poetins gezant in Siberië Sergej Menjajlo en viceministers van Defensie Aleksej Krivoroetsjko en Pavel Popov.

Als de sancties worden opgelegd, mag het zestal niet meer naar de Europese Unie reizen en worden hun tegoeden bevroren. Wat de rol van de zes Russen bij de vergiftiging van Navalny was, is niet bekendgemaakt. Verwacht wordt dat de EU naast deze zes personen, ook sancties zal opleggen aan het Russische Staatsonderzoeksinstituut voor Organische Chemie en Technologie. Dit instituut zou het zenuwgas novitsjok waar Navalny mee is vergiftigd geproduceerd hebben.

Oppositieleider Navalny werd half augustus onwel tijdens een vlucht naar Moskou. Na een noodlanding werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Omsk en twee dagen later overgebracht naar het Charité-hospitaal in Berlijn. Dit ziekenhuis stelde al snel vast dat Navalny was vergiftigd. Later bevestigden zowel Duitsland als de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens dat Navalny het zenuwgas novitsjok in zijn bloed had.

Lees ook: ‘Het is een schok maar oppositie moet dóór’