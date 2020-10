Een tijger, een neusaap en een inktvis; de beste natuurfoto’s van het jaar

Met een blik van genot schuurt een vrouwtjestijger met haar wang langs de bast van een Mantsjoerijse zilverspar in Nationaal Park Zemlja Leoparda (Luipaardland) in het verre oosten van Rusland. De Siberische tijger, of Amur, is een zeer zeldzame tijgersoort die alleen in de grensregio Rusland en China voorkomt, met mogelijk een paar in Noord-Korea. Een lichtpuntje is dat recente tellingen met cameravallen lijken te wijzen op een toename van de populatie tot 500 à 600 dieren. Fotograaf Sergej Gorsjkov installeerde in januari 2019 zijn camera bij deze zilverspar. Dat resulteerde pas maanden later, in november, tot deze foto.

Foto Sergey Gorshkov / Wildlife Photographer of the Year