‘Driekwart agenten voelt zich vaak machteloos bij aanpak verwarde personen’

Een groot deel van de agenten in Nederland zegt problemen te ervaren bij meldingen van mensen met psychische problemen die overlast veroorzaken of geweld gebruiken. Dat blijkt woensdag uit een enquête onder ruim duizend politiemensen gehouden door onderzoeksplatform Investico voor dagblad Trouw en tijdschrift De Groene Amsterdammer. De ondervraagde agenten voelen zich slecht uitgerust en onvoldoende opgeleid om met deze groep om te gaan, terwijl zij door de coronacrisis vaker met psychisch verwarde mensen in aanraking komen.

Driekwart van de agenten (74 procent) gaf aan dat zij zich „regelmatig” machteloos voelen als het gaat om de aanpak van mensen met verward gedrag. Ook voelt 65 procent zich onvoldoende toegerust om met deze mensen om te gaan. In een toelichting gaven veel agenten aan dat zij behoefte hebben aan een stroomstootwapen (taser) zodat zij geen vuurwapen hoeven te trekken. Doordat er te weinig aandacht voor psychische problematiek in de opleiding zou zijn „lopen steeds meer collega’s fysiek en mentaal klappen op”.

Agenten geven aan dat zij ongeveer een derde van hun tijd kwijt zijn aan personen die verward gedrag vertonen. Zij krijgen geregeld te maken met verbale en soms fysieke agressie, waarbij 63 procent van de agenten soms meemaakt dat situaties uit de hand liepen. Tien procent zegt daar zelf vaak mee te maken. Agenten gaven desgevraagd aan dat zij in extreme gevallen moesten „vechten tot de dood” en dat zij te maken krijgen met zelfmoorden die soms „uitgelokt” zijn.

De politie laat weten dat zij werkt aan verbeteringen. „Wij herkennen de zorgen van de collega’s. Het blijft aanhoudend nodig om de zorg voor mensen met verward gedrag verder te verbeteren. We kijken daarvoor naar gemeenten en zorgpartners en werken nauw met hen samen. We zijn volop bezig om dat verder te ontwikkelen in de basisopleiding en voor collega’s in de praktijk”, schrijft de politie in een reactie aan NRC.