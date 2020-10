Drie klassieke Mario-games krijgen nieuw leven – wie kan zich daar tegen verzetten?

Nintendo-mascotte Mario wordt 35 jaar, wat het gamebedrijf viert met een heruitgave van klassiekers Super Mario 64, Sunshine en Galaxy. Zijn die drie oude titels samen nog 60 euro waard?

Super Mario 64 is één van de meest invloedrijke games ooit. Een voorbeeld van hoe 3D-games bestuurd moesten worden, waar gamemakers decennia later nog naar teruggrijpen. Maar Mario 64 begint duidelijk de tand des tijds te voelen. De ooit vloeiende besturing is nu houterig en reageert langzaam, waardoor het lastig is om Mario op het juiste pad te houden. Daarnaast is het ooit geroemde levelontwerp ingehaald.

Er schuilt wat luiheid achter Mario 64. Nintendo heeft naast het wegwerken van wat kartelrandjes niks gedaan. Het spel wordt zelfs nog steeds in een vierkant formaat getoond, zoals voor de opkomst van breedbeeldschermen. Tijdens het spelen zijn daarom zwarte randen te zien.

In dat opzicht is de heruitgave van Super Mario Sunshine prijzenswaardiger. Ook deze game verscheen voor oude tv-schermen, maar heeft nu wel breedbeeldondersteuning. De gedetailleerdere stijl van het origineel ziet er in deze opgeschaalde variant nog steeds mooi uit.

In Sunshine introduceert Nintendo een speciale waterjetpack, waarmee Mario op verschillende creatieve manieren door levens kan springen en zweven. Een perfecte aanvulling op de sprongen uit Mario’s oude games, maar met een kleine leercurve. Dit is één van de creatievere games, maar ook een lastige.

Mario Galaxy oogt iets strakker, maar voelt gelijk aan het origineel. Geen wonder, gezien die al vrij modern was. Qua ontwerp is dit zonder twijfel de sterkste van de drie. Mario reist tussen kleine planeetjes, waar de aandacht op unieke wijze wordt gevestigd op wat belangrijk is. Iets dat buitengewoon lastig is in 3D-games. Het geeft de game focus, waardoor hij constant leuk blijft.

Het spel is wel de lastigste over te zetten. Het origineel verscheen op de Wii en gebruikte bewegingsbesturing. Die zit ook nog in de Switch-versie, mits spelers de game op tv spelen. In de handheldmodus dient het aanraakscherm als alternatief.

Wachten tot de verkoopprijs daalt zit er niet in. Nintendo verkoopt 3D All-Stars voor beperkte tijd, na maart 2021 ligt hij niet langer in de schappen. Zelfs downloads voor de digitale versie worden offline gehaald. Een truc die het bedrijf afkijkt van Disney, dat Blu-rays van klassieke animatiefilms rouleert.

Voor een gamebedrijf een wat vieze strategie, want oude games zijn al zo lastig te vinden en herspelen. Klassiekers die nog in de kast liggen werken niet op moderne spelcomputers en oude apparatuur wordt niet meer gemaakt. Gamers zijn afhankelijk van de grillen van de originele makers. Daar casht Nintendo maximaal op - maar bij Mario zullen weinigen zich daar tegen kunnen verzetten.

Games Super Mario 3D All-Stars (Super Mario 64, Sunshine en Galaxy) op de Nintendo Switch. Prijs: €59,99 ●●●●●