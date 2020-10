OM: dood Tomy Holten gevolg overdosis, niet politiegeweld

Tomy Holten, een 40-jarige man met een Haïtiaanse achtergrond die in maart dit jaar in Zwolle bij zijn arrestatie om het leven kwam, is overleden als gevolg van een drugsoverdosis, niet door politiegeweld. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Justitie zal niemand strafrechtelijk vervolgen, maakte zij woensdag bekend.

Uit het onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie amfetamine Holten fataal is geworden, aldus het OM. Het door de agenten bij Holtens arrestatie toegepaste geweld was volgens justitie „noodzakelijk en proportioneel” en er zijn „geen aanwijzingen” dat het geleid heeft tot de dood van Holten. Die overleed „rondom de aankomst op het politiebureau” nadat agenten hem met hulp van omstanders tegen de grond hadden gewerkt. Hij werd gearresteerd omdat hij zich verward gedroeg in een supermarkt.

Nadat de Afrikaans-Amerikaanse George Floyd in mei was gestikt door toedoen van agenten, ging de arrestatie van Holten - een donkere man - in kringen van anti-racismeactivisten rond als mogelijk voorbeeld van racistisch politiegeweld in Nederland. Op beelden was te zien hoe een agent zijn schoen op Holtens gezicht hield. Floyds dood was aanleiding voor wereldwijde protesten, ook in Nederland, die zich richtten tegen meerdere vormen van racisme en politiegeweld.

