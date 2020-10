Dealmaker Trump heeft haast met wapenakkoord Rusland

Zijn de VS en Rusland dicht bij een doorbraak over een nucleair wapenakkoord? Volgens de Amerikaanse onderhandelaar kan er een strikje om. De verlenging van het laatste nog resterende nucleaire ontwapeningsakkoord New START is in principe geregeld, zei Trumps gezant Marshall Billingslea dinsdag.

Er is niks geregeld, kaatste zijn Russische gesprekspartner, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Sergei Rjabkov, een paar uur later terug. Buitenlandminister Sergej Lavrov zei woensdag eveneens dat er nog geen akkoord is.

De Russische onderhandelaar vermoedt dat de VS nog een diplomatiek succesje willen scoren voor de verkiezingen, opdat president Trump mooie sier kan maken als dealmaker. Vooralsnog is Rusland niet van plan Trump dat pleziertje te gunnen. Het is mogelijk dat het probeert meer uit de gesprekken te slepen in ruil voor een ‘verkiezingsgunst’. Het team rond presidentskandidaat Biden heeft gezegd het akkoord in elk geval te willen verlengen. De Russen hebben dus ook nog een alternatief achter de hand.

Billingslea

Ambassadeur Billingslea werd in april door Trump benoemd tot speciaal gezant voor wapenbeheersing. Hij moet met Rusland onderhandelen over verlenging van een tien jaar oud verdrag waarin Rusland en de VS hebben afgesproken hoe groot hun nucleaire arsenalen mogen zijn. Als ze het niet eens worden, verloopt het verdrag op 5 februari 2021. Na een eerste ontmoeting in Wenen, deze zomer, brak Billingslea vorige week opeens een reis naar Azië af om Rjabkov in Helsinki te ontmoeten.

Er is „een principeakkoord op het hoogste niveau van onze beider regeringen”, zei de Amerikaan tijdens een virtueel optreden bij de conservatieve Amerikaanse denktank Heritage Foundation. „Wij zijn er klaar voor om een deal te sluiten, we zouden dat morgen al kunnen doen. Nu is het aan de Russen om naar voren te komen en de deal te accepteren.”

Het was niet duidelijk wie hij met „hoog niveau” bedoelde. Mogelijk doelde hij op de Nationale Veiligheidsadviseurs van beide landen die recent een ontmoeting hadden in Genève. AP meldde vorige week op basis van een anonieme bron dat Trump en Poetin in principe akkoord waren met bevriezing van hun nucleaire arsenaal.

Bevriezen

Volgens Billingslea hebben de VS voorgesteld dat beide landen hun nucleaire arsenaal gedurende een aantal jaar bevriezen en dat er duidelijke afspraken komen over de verificatie. Volgens Rjabkov wil Rusland eerst nog praten over het effect van nieuwe Amerikaanse wapens die niet onder het verdrag vallen en over een nieuwe Amerikaanse raket-afweer.

De nieuwe overeenkomst zou zo geformatteerd moeten worden, dat het eenvoudig van een bilateraal akkoord een multilateraal akkoord kan worden. Oorspronkelijk eisten de VS dat er alleen een akkoord zou komen als ook China aan tafel zou komen. China wil echter niet onderhandelen. Het Chinese arsenaal is klein en zuiver defensief, zegt Beijing.

Volgens Billingslea bouwt China zijn nucleaire capaciteit snel op. De militaire parade in Beijing vorig jaar zou daarvoor het bewijs zijn. In de optocht werd de lange afstandsraket DongFeng 41 getoond die in dertig minuten de VS kan bereiken. Ook kwamen nieuwe kruisraketten langs. De kruisraketten-sectie in de parade was met vier kilometer veel langer dan vroeger, aldus de Amerikaan.

New START is de opvolger van een akkoord (START I) uit 1991. In de jaren 80 en 90 waren wapenbeheersingsakkoorden het bewijs dat de tegenstanders van de Koude Oorlogen elkaar leerden vertrouwen. De meeste verdragen zijn gesneuveld of verlopen. Volgens New START mogen de twee supermachten niet meer dan 1.550 kernkoppen stationeren. Ook is het aantal raketten en bommenwerpers om die kernlading te vervoeren aan banden gelegd. Als het overleg faalt, zei Poetin eerder, staat niets een nieuwe wapenwedloop in de weg.

