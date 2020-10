Voor mij was roofkunst het woord van de week. Eindelijk is de kogel door de kerk: als voormalige Nederlandse koloniën erom vragen, moeten rijksmusea bereid zijn om buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven. Bij mij riep dit de vraag op sinds wanneer wij het woord roofkunst gebruiken. Dat begrip veronderstelt een bepaald moreel besef – er schuilt schuld in. Althans, dat dacht ik, maar zoals zo vaak bij woordgeschiedenissen blijkt het een beetje anders te liggen.

Roofkunst is een opvallend slecht gedocumenteerd woord. Het ontbreekt in het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal – een veelzeggende omissie. Het hedendaagse Algemeen Nederlands Woordenboek van het Instituut voor de Nederlandse Taal geeft wel allerlei moderne vindplaatsen, maar geen definitie. Die geeft de Dikke van Dale wel, maar hun definitie is – om het modern uit te drukken – onvoldoende inclusief en daarom aan herziening toe: „Door een staat geroofde kunst, m.n. in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s van de Joden geroofde kunst”.

Kennen we het begrip roofkunst pas sinds de Tweede Wereldoorlog? Nee, het is al in 1680 te vinden in een verhandeling van de Middelburgse chirurgijn Johannes Verbrugge over medische ingrepen op zee. In zijn voorbericht stelt Verbrugge dat hij „naeckte eenvoudigheydt” in schrijfstijl verre verkiest boven „vercierde welsprekentheyd”, want mooipraterij wordt maar al te vaak ingezet „voor bedroch en voor roofkunst”.

Roofkunst betekent hier dus niet ‘geroofde kust’, maar de kunst van het roven. Op die manier is het woord eeuwenlang gebruikt. Zo lezen we in een bron uit 1757 over „een baas in de roofkunst”. En in 1885 berichtte De Nieuwe Vorstenlanden, een dagblad voor Midden-Java, over een militair in opleiding die had geprobeerd een kledingstuk van zijn collega te pikken. „In de roofkunst was hij echter niet bedreven genoeg, wat tot zijne arrestatie aanleiding gaf.”

Ook na de Tweede Wereldoorlog krijgt roofkunst niet meteen de huidige betekenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze zin uit dagblad De Waarheid van begin 1946: „De Duitsers hebben hier de beste staaltjes van hun roofkunst te zien gegeven; zij sleepten vele tonnen Delfzijlse scheepsruimte naar hun onverzadigbare Derde Rijk en nu, bijna een jaar na de bevrijding, is er nog een groot aantal schepen niet teruggekeerd.”

Bij mijn weten raakt roofkunst in de moderne betekenis pas halverwege de jaren negentig in zwang. Een van de vroegste vindplaatsen is deze kop uit NRC Handelsblad van juli 1994: „Parijs toont teruggegeven ‘roof’kunst.” De aanhalingstekens rond het woorddeel ‘roof’ laten zien dat het indertijd een nieuwe, ongewone samenstelling was. Het ging om een expositie in Musée d’Orsay van schilderijen en tekeningen die tijdens WOII door de Duitsers uit Frankrijk waren „meegenomen”. Pas sinds 1995 duikt roofkunst vaker op in NRC, in het politieke debat wordt het volgens mij pas sinds 2009 gebruikt.

Wel wordt er al ruim tweehonderd jaar gerapporteerd over onder meer geroofde kunst, geroofde kunstschatten en geroofde kunstwerken. Maar heel lang vrijwel uitsluitend in Europese context: bijvoorbeeld over de Fransen die omstreeks 1815 de kunstschatten moesten teruggeven die zij onder Napoleon op grote schaal uit Duitsland en Nederland hadden geroofd. De woordcombinatie koloniale roofkunst bestaat nog geen twintig jaar en wint slechts moeizaam en aarzelend terrein.

