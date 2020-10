Opgeleefd Nederlands elftal pakt punt in Italië

Niet ver van de stad waar zijn trainersloopbaan tien jaar geleden wakker werd gekust, toen debuterend als Ajax-coach met een zege bij AC Milan, behaalde Frank de Boer woensdag een resultaat dat zijn moeizaam begonnen periode als bondscoach enige lucht geeft. In Bergamo werd het in een aantrekkelijk, open duel 1-1 tegen Italië in de Nations League.

In zijn derde interland als bondscoach waagde hij zich aan een compact spelsysteem dat vorig decennium al met wisselend succes werd toegepast bij Oranje: 5-3-2. Drie centrale verdedigers zorgen voor meer defensieve zekerheid en de twee backs – in dit geval Daley Blind en Hans Hateboer – bestrijken de hele zijkant. De diepgaande middenvelders – Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek – moeten gaten trekken waar het aanvalsduo met de beweeglijke Memphis Depay en de kopsterke Luuk de Jong van moet profiteren.

Op zijn eerste werkdag, voor de eerste training vorige week maandag, zei De Boer nog dat het „logisch” is dat wanneer je zo kort bondscoach bent je niet direct met „nieuwe experimenten komt”. „Ik denk dat ze daarom mij uiteindelijk hebben gekozen, omdat ze wel een beetje dezelfde lijn willen doorgaan.”

De lijn-Ronald Koeman, zogezegd, zijn voorganger. Met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor spelers, een staf die op de hoofdpersoon na ongewijzigd bleef en een vergelijkbare tactische invulling – het in Nederland vertrouwde 4-3-3.

Ingrijpende tactische zet

Anderhalve week later is De Boer tegen Italië al genoodzaakt om het anders te doen en kiest voor de 5-3-2 variant. Een belangrijke overweging daarin is dat Nederland vorige maand in Amsterdam de eerste helft kapot werd gespeeld door Italië, met name door de onstuitbare offensieve intenties van linksback Leonardo Spinazzola.

Het mag de eerste ingrijpende tactische zet worden genoemd van een bondscoach die weet dat iedere beslissing van hem met argusogen wordt bekeken na zijn aanstelling waarop al veel kritiek was. En wat versterkt werd door een twijfelachtige start, met de nederlaag tegen Mexico en de doelpuntloze sof zondag tegen Bosnië en Herzegovina.

Er werden al vergelijkingen getrokken met voormalig bondscoach Danny Blind, die vijf jaar geleden een zelfde soort start had: thuisnederlaag tegen IJsland, drie dagen later gevolgd door verlies bij Turkije. Andere overeenkomst: ook bij Blind stond alles ter discussie, en ontbrak het af en toe aan een beetje geluk. Het kwam niet meer goed, Blind werd uiteindelijk ontslagen.

Het negatieve sentiment stak de afgelopen dagen snel op rond De Boer. ‘Schietschijf’, stond dinsdag in grote letters op de cover van AD Sportwereld, met een foto van de bondscoach. De kop binnenin: ‘Frank de Boer nu al kop van Jut’. In zijn mediaoptredens oogt hij soms wat verloren, bijt niet van zich af waar dat misschien wel moet. „Je bent niet zielig toch?”, legde een NOS-verslaggever hem voor. Het antwoord deed er al niet meer toe. Het zou Koeman waarschijnlijk nooit zijn gevraagd.

De druk stond er dan ook gelijk vol op, woensdag in Bergamo, met bijna duizend zorgmedewerkers op de tribune die speciaal waren uitgenodigd voor de interland. Om Bergamo een hart onder de riem te steken werd het duel, dat aanvankelijk in Milaan zou worden gespeeld, verplaatst naar de stad die dit voorjaar hard werd getroffen door het coronavirus.

Diepgaande Italianen

De Boer verrast met 5-3-2, al is dat niet nieuw voor Oranje. Louis van Gaal was er succesvol mee op het WK van 2014, wat resulteerde in de derde plaats. Koeman probeerde het ook in het begin van zijn bewind, maar gooide het overboord na een gelijkspel tegen Italië in Turijn. Oranje had destijds geen controle op de snelle, diepgaande Italianen.

Dat is nu de eerste twintig minuten ook het geval. De Italiaanse spitsen Federico Chiesa en Ciro Immobile duiken regelmatig in de ruimte achter de Nederlandse verdediging en krijgen diverse kansen. Na een kwartier gaat het mis als Lorenzo Pellegrini uit de rug wegglipt bij Hateboer na een fraaie pass van Nicolò Barella: 1-0.

Oranje hangt even in de touwen maar draait het machtsevenwicht halverwege de eerste helft knap om. Opeens is het er: energie, gif, spelvreugde, overtuiging. Met name vanaf links zorgt Blind, met zijn spelinzicht en zuivere passing, voor goede voortzetting

Hij is het ook die de gelijkmaker opzet. Eerst schiet Depay nog tegen Van de Beek aan, maar als die de bal voor zijn voeten krijgt ramt hij hem hard in het dak van het doel. Hoewel je weinig aan hem kan aflezen, moet het een enorme opluchting zijn voor De Boer. Eindelijk een goal onder zijn leiding als bondscoach.

Het wordt een fraai, intens gevecht in Stadio Atleti Azzurri d’Italia, met grote kansen voor beide landen. De Boer zal nog moeten wachten op zijn eerste zege. Maar het getoonde spel maakte veel goed.