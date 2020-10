Vandaag 10 jaar geleden, op 14 oktober 2010, trad Mark Rutte aan als minister-president van Nederland. Niemand die dat toen zag aankomen. Tien jaar later lijkt hij de onbetwiste leider van ons land. Petra de Koning volgde Rutte op de voet en schreef een boek over hem. Wat is de methode-Rutte?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt

